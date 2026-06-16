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El CEEI Elx se suma a Alicante Futura i Alia per a impulsar l’eix entre les dos ciutats

L’objectiu és reforçar la innovació i contribuir al creixement empresarial i al desenrotllament econòmic d’este territori

Representants del CEEI Elx i l’Ajuntament d’Alacant en la firma del conveni

Representants del CEEI Elx i l’Ajuntament d’Alacant en la firma del conveni / INFORMACIÓN

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Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació d’Elx (CEEI Elx) s’ha sumat a Alicante Futura i a Alicante Investment Agency (Alia), les estratègies impulsades per l’Ajuntament d’Alacant a través d’Impulsalicante, amb l’objectiu de reforçar l’ecosistema d’innovació, emprenedoria i desenrotllament econòmic de la província i, més en concret, de l’eix format per les dos ciutats.

La firma del conveni s’ha produït en l’edifici municipal Puerta Ferrisa d’Alacant. A la trobada han assistit María del Carmen de España, regidora d’Ocupació i Foment, Oficina d’Inversions i Alicante Futura de l’Ajuntament d’Alacant; Elisa Díaz, cap d’Ocupació i Foment d’Impulsalicante; José Javier García, president del CEEI Elx, i Carolina Román, directora del CEEI Elx.

Esta col·laboració establix un marc de treball conjunt per a impulsar noves iniciatives vinculades a la innovació, la sostenibilitat, el desenrotllament tecnològic, l’atracció d’inversió i la retenció de talent. L’acord també permetrà generar noves sinergies entre entitats, empreses, start-ups i agents del territori compromesos amb el creixement econòmic d’Alacant.

Representantes del CEEI Elche y el Ayuntamiento de Alicante tras la firma del convenio.

Representants del CEEI Elx i l’Ajuntament d’Alacant després de la firma del conveni / INFORMACIÓN

A través d’esta adhesió, el CEEI Elx podrà participar en diferents línies d’actuació d’Alicante Futura i Alia, com ara activitats de divulgació, hubs d’innovació, projectes estratègics, esdeveniments especialitzats o accions orientades a connectar talent, empresa i inversió.

“L’Ajuntament d’Alacant és un soci molt important per al CEEI Elx i fa molts anys que treballem junts. Este conveni és un pas més en esta col·laboració. És un acord clau per a desenrotllar la província d’Alacant en una direcció molt concreta, en què la innovació i el finançament han de ser els motors de creixement”, ha explicat Carolina Román.

Segell

Per la seua banda, Alicante Futura i Alia reconeixen el CEEI Elx com a Alicante Futura Committed Partner, un segell que identifica les entitats compromeses amb la innovació, la sostenibilitat i el desenrotllament del territori.

“La col·laboració entre entitats és fonamental per a construir un ecosistema més fort, competitiu i connectat. Este acord ens permet sumar capacitats, acostar oportunitats al teixit empresarial i avançar cap a una província més innovadora, capaç d’atraure talent, inversió i projectes d’alt valor”, ha assenyalat José Javier García.

Amb esta incorporació, el CEEI Elx reforça el seu paper com a agent actiu en l’ecosistema emprenedor i innovador de la província, de manera que contribuïx a la connexió entre empreses, institucions i projectes amb capacitat de generar impacte econòmic i social.

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La col·laboració suposa, a més, un pas més per a enfortir l’eix Alacant-Elx com a espai de referència per a l’emprenedoria, la innovació oberta, la transformació empresarial i la creació d’oportunitats per al teixit productiu.

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