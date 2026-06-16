La Diputació d’Alacant aposta pels artistes del Baix Segura: esta és la nova exposició coral que es podrà gaudir durant un mes
El Palau Provincial acollirà la mostra “Alacant, paisatges i tradicions” fins al pròxim 16 de juliol, una proposta cultural a càrrec del Club Big Arte de Bigastro que busca “fer valdre el talent dels artistes de la província”
La Diputació d’Alacant s’alia amb l’art del Baix Segura. El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentat, este dimarts, una nova proposta cultural a càrrec del Club Big Arte de Bigastro, les obres del qual es podran visitar fins al pròxim 16 de juliol en el Palau Provincial. Sota el nom “Alacant, paisatges i tradicions”, esta mostra pretén donar suport al treball que desenrotllen les associacions culturals de la província.
En la inauguració també ha estat present l’alcaldessa de Bigastro, Teresa Belmonte, així com membres de l’associació artística, encapçalats pel seu president, Evaristo Moya. En este sentit, el diputat ha felicitat el Club Big Arte per la seua trajectòria i per la seua capacitat per a fomentar la creativitat i la participació cultural des de Bigastro, i ha assenyalat que esta exposició “és una oportunitat magnífica per a fer valdre els nostres paisatges, les nostres tradicions i el talent dels artistes del Baix Segura”.
El col·lectiu d’artistes Big Arte, fundat a Bigastro en 2003 per quatre apassionats de la pintura i altres disciplines, va nàixer amb el propòsit de promoure l’interés per les diverses manifestacions artístiques, tant en l’àmbit local com comarcal i provincial, mantenint com a essència de la seua activitat el lema de “Pintar entre amics i passar-ho bé”. Per tot això, Navarro també ha destacat la importància de “col·lectius que contribuïxen de manera decisiva a dinamitzar la vida cultural dels nostres municipis i a acostar l’art a la ciutadania”.
Actualment, l’associació compta amb una vintena de membres, incloent-hi integrants d’altres localitats pròximes, i entre les seues principals activitats destaca l’organització d’exposicions col·lectives. Així mateix, l’entitat impulsa tallers impartits per artistes professionals i desenrotlla altres iniciatives en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Bigastro, “institució el suport de la qual ha sigut fonamental des de l’inici del projecte”, com han coincidit a destacar els seus membres.
L’associació es caracteritza per la implicació i l’entusiasme dels seus integrants, valors que es reflectixen en el creixent acolliment de les seues activitats i en la seua voluntat de continuar impulsant el desenrotllament artístic i cultural de Bigastro i la comarca del Baix Segura. D’esta manera, Big Arte manté, a més, un important compromís social, ja que col·labora amb associacions benèfiques locals mitjançant exposicions solidàries, la recaptació de les quals es destina a fins assistencials.
La inauguració d’“Alacant, paisatges i tradicions” ha comptat amb la presència d’alguns dels integrants de Big Arte, com Charo Cabello, Iris Alcaina, Justi Sánchez, Pedro Marcos, Antonio Fernández, Encarna García, Ed Hennekens, Nicole Hennekens, Joaquín Vegara, Eli Gálvez, Ana Segura, Pilar García, Andrea Villanueva i Olga Navarro. Tots els alacantins interessats a assistir a l’exposició podran visitar-la fins al pròxim 16 de juliol.
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