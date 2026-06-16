L’Horneo Alacant tornarà als entrenaments el 30 de juliol

L’Horneo Alacant, equip que per segona temporada consecutiva competirà en la Lliga Asobal, tornarà als entrenaments el pròxim 30 de juliol.

L’equip alacantí continuarà sota la direcció tècnica de l’entrenador gallec Roi Sánchez, que afrontarà la seua primera pretemporada en l’Horneo després d’arribar a la banqueta el mes d’octubre passat.

L’equip alacantí, que va finalitzar en la novena plaça en la temporada del seu debut en l’elit, comptarà amb diverses cares noves en la seua plantilla. Ja ha anunciat els fitxatges del porter Pau Guitart, el central Juan Carlos Sempere, els extrems Daniel Reinante i Adrián Sánchez, el pivot Carles Asensio i el lateral dret Rafael Basconcelos.

El cos tècnic també comptarà amb la novetat de la presència de Guillermo Artime com a nou segon entrenador del primer equip.

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En les pròximes setmanes, l’equip alacantí definirà el seu calendari de compromisos amistosos durant una pretemporada que es durà a terme en terres alacantines i en la qual, com és habitual, disputarà diversos encontres contra rivals provincials.