Mundial 2026
Affengruber en el Mundial: debut sense minuts, però amb victòria
El central de l’Elx va veure des de la banqueta el triomf d’Àustria contra Jordània (3-1)
David Affengruber, central de l’Elx, ja sap el que és guanyar un partit en un Mundial, tot i que encara no pot dir que haja disputat minuts en la màxima competició futbolística. La seua selecció, Àustria, es va estrenar en el campionat que es disputa als Estats Units, Mèxic i el Canadà amb victòria contra Jordània (3-1).
El defensa franjaverd va veure l’encontre des de la banqueta, ja que el seu seleccionador, Ralf Rangnick, va triar Lienhart i Danso com a centrals titulars, mentres que el madridista Alaba va saltar al terreny de joc en el segon temps en substitució de Danso.
Victòria patida
Des d’allí, Affengruber va fer costat als seus companys i va celebrar un triomf que va ser més complicat del que es podria imaginar. Els europeus es van avançar en el marcador en el minut 21 per mediació de Schmid, però es van veure contra les cordes després de l’empat d’Olwan, poc després d’iniciar-se la segona mitat.
Va caldre esperar fins al minut 76 perquè la selecció d’Affengruber tornara a veure’s per davant en el marcador…, i va ser gràcies a un gol en pròpia porteria d’Al-Arab. Ja en el descompte, Arnautovic va sentenciar el xoc de penal, la qual cosa va permetre als austríacs sumar els tres primers punts del torneig.
En la segona jornada, Àustria es veurà les cares amb l’Argentina, que esta passada matinada va iniciar la defensa del títol conquistat en 2022 amb una exhibició de Messi en el 3-0 a Algèria, ja que l’ex del Barça va fer un triplet.
L’horari d’este duel serà molt més accessible per a l’aficionat franjaverd, ja que es disputa a les set de la vesprada, mentres que l’Àustria-Jordània va ser a les sis del matí. Hi haurà duel entre Affengruber i Messi?
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