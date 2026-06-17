Els notaris premien el catedràtic de la Universitat d’Alacant Javier Barceló
El Col·legi Notarial celebra la seua gala anual a Alacant
El Col·legi Notarial de València, d’àmbit autonòmic, ha guardonat el catedràtic de Dret Civil de la Universitat d’Alacant Javier Barceló Doménech amb el Premi Guillem Ferrer-Lluís Beltrán. Un guardó que el també director de la Càtedra de Dret Notarial de la UA ha rebut durant la gala anual que organitzen estos professionals i que enguany s’ha celebrat a Alacant.
La junta directiva del col·legi reconeix, així, un “professional jurídic que, tot i que no forma part de l’organització notarial, s’ha distingit en l’àmbit autonòmic per la seua labor, esforç i treball a favor de la funció notarial i de l’eficàcia de l’instrument públic notarial”.
En l’acte d’entrega, el degà del Col·legi Notarial de València, José Carmelo Llopis Benlloch, ha ressaltat la concessió més que justificada a Javier Barceló, per “la seua professionalitat i implicació amb el Notariat, i la seua col·laboració en la difusió, formació i investigació del dret notarial a través de les sessions que du a terme la Càtedra de la UA, de gran interés, tant per als professionals jurídics com per al públic en general”.
Per la seua banda, el vicedegà del Col·legi Notarial de València i notari d’Alacant, Gaspar Peral Bernat, ha volgut destacar el paper que ha jugat esta càtedra. “Des que es va crear en 2021, la Càtedra de Dret Notarial de la UA s’ha convertit en un nucli de reflexió i debat vinculat al dret notarial, amb especial atenció a les relacions amb el dret civil i internacional privat, amb un extens programa formatiu anual, amb ponències sobre el treball del notariat i temàtiques d’interés general en matèries tan diverses com la protecció a les persones amb discapacitat, el dret successori o la protecció al consumidor en l’àmbit immobiliari”, ha assenyalat.
Agraïment
En la seua intervenció, Javier Barceló ha expressat el seu agraïment al Col·legi pel guardó, que considera que és un premi col·lectiu a la col·laboració entre el Col·legi Notarial de València i la Universitat d’Alacant, amb un format en línia i de caràcter mensual per a tindre una presència continuada i poder arribar a tots els públics.
“En els inicis de la Càtedra de Dret Notarial de la Universitat d’Alacant va ser fonamental en la seua temàtica l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, la qual va permetre difondre la important labor que els notaris estan cridats a exercir d’ajuda i protecció a les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, ja que el paper del notari és essencial i bona part de l’èxit d’esta llei depén de l’actuació del notari”, ha assenyalat en el seu discurs.
El compromís de formació i investigació entre les dos institucions es plasma anualment amb l’entrega dels Premis de la Càtedra de Dret Notarial de la UA, en què es distingix els alumnes amb la millor tesi doctoral (TD), treball fi de grau (TFG) i treball fi de màster (TFM) relacionats amb el dret notarial. Uns premis que enguany celebraran el seu V aniversari en un acte que tindrà lloc en la delegació d’Alacant del Col·legi Notarial el pròxim 14 de juliol de 2026.
També van assistir a esta festivitat autonòmica del Col·legi Notarial, per a acompanyar el premiat, la catedràtica de Dret Civil i ex-secretària general de la UA Esther Algarra Prats; el degà de la Facultat de Dret de la UA, Jaume Ferrer Lloret; la professora de Dret Civil de la UA Beatriz Extremera Fernández; el catedràtic de Dret Internacional Privat Manuel Desantes Real; així com el gestor administratiu de la Càtedra de Dret Notarial de la UA, José Pedro García Fabra.
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