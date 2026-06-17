L’Escola de Pilota Valenciana de la Nucia celebra el final d’una exitosa temporada
Els 41 esportistes van rebre un diploma per la temporada 25-26
L’Escola de Pilota Valenciana de la Nucia va celebrar un xicotet acte de reconeixement com a punt final d’una temporada 2025-2026 plena de grans resultats, trofeus i medalles. Ahir dimarts a la vesprada, en l’Edifici dels Esports, les i els 41 integrants de les diferents categories van rebre el seu diploma de reconeixement després d’un curs ple d’aprenentatge, convivència i èxits esportius.
Bernabé Cano, alcalde de la Nucia va estar present en este acte al costat de Rodrigo Sebastià, Pere Roc II, director de l’escola nuciera de pilota. “A ‘La Nucia, Ciutat de l’Esport’ no podíem passar de llarg un esport de territori com la pilota valenciana. És una alegria veure com esta escola creix any rere any en un esport que transmet valors tan nostres. Per això continuem fent passos i avançant cap a la construcció del futur trinquet de la Nucia, perquè els nostres jóvens esportistes tinguen les instal·lacions que es mereixen”, va afirmar l’alcalde de la Nucia. També hi va estar present Sergio Villalba, regidor d’Esports.
Reconeixement a l’Escola de Pilota Valenciana
Ahir a la vesprada, en l’Edifici dels Esports, es va celebrar l’acte de fi de temporada amb la presència dels equips de l’Escola de Pilota Valenciana de la Nucia, en la seua sèptima temporada. Esta escola va nàixer en 2019 i ha anat creixent en esportistes i categories. Actualment té 41 jugadors i jugadores, amb esportistes en totes les categories des de prebenjamins fins a juvenils i fins i tot sènior, que competixen en diferents competicions comarcals, provincials i autonòmiques, amb uns resultats excel·lents.
És una de les escoles referents i compta amb esportistes de la Nucia i d’altres localitats de la comarca de la Marina Baixa. Durant l’acte, Rodrigo Sebastià, Pere Roc II, director de l’Escola Pilota Valenciana, va dirigir unes paraules d’agraïment al seu alumnat, a familiars, al seu monitor i company en l’escola Yeray López i a l’Ajuntament de la Nucia. Després del discurs, les diferents categories van eixir a arreplegar el seu diploma com a reconeixement a esta temporada 2025-2026.
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