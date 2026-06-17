Visita del pontífex
El papa assegura que va vindre a Espanya per a animar a superar qualsevol forma de divisió
Lleó XIV agraïx el càlid acolliment en el país i anima a la unitat en la diversitat, basant-se en la fe del poble
EFE
El papa Lleó XIV ha agraït este dimecres el “gran afecte” amb el qual va ser acollit a Espanya, i ha explicat que va voler fer este viatge amb el propòsit d’“animar a superar qualsevol forma de divisió i contraposició”.
“En el cas d’Espanya, he pogut notar amb alegria com la gent, de totes les edats i condicions, esperava la visita del papa: a tot arreu he trobat multituds que m’han donat la benvinguda amb molta estima. Este fet no es podia donar per fet i mereix una reflexió”, ha expressat el papa en la seua catequesi de l’audiència general, en la qual ha repassat el seu recent viatge.
Ha destacat que, “naturalment, esta participació manifesta, abans de tot, com deia, la fe del poble espanyol; al mateix temps, considere que expressa la necessitat generalitzada de retrobar-se units sobre un fonament verdader i profund, no ideològic ni d’interés parcial”.
“Eixe fonament que només Crist, en últim terme, pot assegurar, i que l’Evangeli, a través de les necessàries inculturacions, pot transmetre a la vida dels pobles. Pot fer-ho perquè el seu missatge respon plenament a estes dos exigències: la busca de la veritat i la set de justícia”, ha agregat.
Ha explicat que, per la seua banda, el seu missatge a Espanya va ser el d’animar “a superar qualsevol forma de divisió i de contraposició, i a cultivar sempre la comunió, el diàleg, la unitat en la diversitat”.
“He percebut, a través de les diverses trobades, la necessitat d’escoltar en la veu del papa l’Evangeli de l’esperança per a esta humanitat nostra de hui, molt afectada per les conseqüències negatives d’un model de desenrotllament enganyós”, ha afegit.
I, sobre este punt, ha citat la seua trobada amb el xiquet que en una parròquia de Barcelona li va llegir una carta, la de les víctimes d’abusos “que demanen ser escoltades”, els detinguts que l’esperaven en la presó Brians 1 de la ciutat comtal, els jóvens plens d’inquietuds i de projectes o els migrants en els centres d’acolliment de les Canàries.
Sobre l’etapa a Canàries, el papa ha afirmat que “el fenomen migratori és complex i requerix plans d’acció orgànics i concertats”, però ha convidat, sobretot, a cultivar el “diàleg entre les persones i entre els pobles; la trobada amb esperit de fraternitat, que permet descobrir i apreciar recíprocament els valors dels quals l’altre és portador”.
“Este camí no és fàcil; requerix bona voluntat i l’ajuda de Déu, però és el camí que conduïx a la civilització de l’amor”, ha subratllat.
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