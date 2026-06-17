La Policia Local de Calp es prepara per a l’estiu
Reforç d’agents, vigilància nàutica i presència policial en platges i passejos marítims per a afrontar l’augment de població estival
Els comandaments de la Policia Local de Calp s’han reunit amb l’intendent, Sergio Lozano, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Guillermo Sendra, amb la finalitat de preparar el dispositiu de seguretat de cara al període estival.
L’increment notable de la població durant els pròxims mesos obliga a planificar amb antelació l’organització d’esdeveniments i la vigilància de platges, urbanitzacions i del nucli urbà. En la reunió de coordinació s’han establit les línies d’actuació i s’han concretat els recursos humans i materials necessaris per a afrontar un període en el qual la població flotant pot superar els 140.000 habitants.
La setmana que ve es preveu reforçar la plantilla per a atendre les necessitats derivades de la temporada estival. Des de la Policia Local es posarà l’accent principalment en la lluita contra la venda il·legal i en la vigilància dels passejos marítims i les platges. Per a això, s’incorporaran set agents que actualment estan ultimant la seua formació en l’IVASPE, i dos agents més que ho faran més tard.
A més de l’increment d’efectius previst per a l’estiu, a partir de l’1 de juliol també es posaran en marxa noves mesures, com la incorporació d’una embarcació semirígida destinada a la vigilància nàutica i el desplegament d’agents de policia amb bicicleta en els passejos marítims. També es preveu reforçar la presència policial a les vesprades en el centre històric i obrir l’oficina de proximitat del carrer Llibertat.
Enguany, la Policia Local de Calp comptarà, a més, amb el reforç auxiliar situat en la zona de la platja de la Fossa, en la plaça Mediterrani. Este punt d’atenció policial i de la Unitat de Vigilància i Intervenció Marítima (UVIM) obrirà de manera temporal a partir de l’1 de juliol amb l’objectiu de reforçar la seguretat ciutadana en un dels trams del litoral amb més afluència de visitants. Des d’estes instal·lacions, els agents podran arreplegar denúncies, gestionar objectes perduts i oferir informació, la qual cosa permetrà reforçar la proximitat policial en una zona especialment concorreguda durant els mesos d’estiu.
“L’afluència significativa de visitants a l’estiu fa necessari un exhaustiu treball d’organització i planificació per part de la Policia Local per a garantir que Calp continue mantenint els seus alts nivells de seguretat ciutadana. En este context, la reunió pretén afavorir la coordinació entre els diferents cossos i la implementació d’actuacions efectives”, ha manifestat Guillermo Sendra, regidor de Seguretat Ciutadana.
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