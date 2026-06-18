Benidorm culmina la instal·lació solar del pàrquing de Ponent, que suposarà un estalvi de 70.000 euros a l’any en energia
La nova planta fotovoltaica compta amb 624 panells, generarà prop de 466.000 quilowatts anuals i evitarà l’emissió de 214 tones de CO₂
Benidorm ha completat la instal·lació de la planta fotovoltaica de l’aparcament dissuasiu municipal de Ponent, un projecte que permetrà a l’Ajuntament reduir prop de 70.000 euros anuals la seua factura elèctrica i avançar en la seua estratègia de transició energètica. L’alcalde, Toni Pérez, i el regidor d’Espai Públic, Francis Muñoz, han visitat, este dijous, la infraestructura per a comprovar la finalització d’uns treballs que van començar el mes de gener passat i que han conclòs dins dels terminis previstos.
L’actuació, integrada en el Pla de sostenibilitat turística en destinació 2023 “Verd Benidorm” i finançada amb fons europeus NextGenerationEU, ha suposat la instal·lació de 624 mòduls fotovoltaics sobre les marquesines de l’estacionament situat en l’avinguda República Argentina. En total, s’han cobert 112 de les 151 places que hi ha en superfície, una mesura que, a més de produir energia renovable, millora el confort dels usuaris, ja que proporciona ombra i protecció davant de la radiació solar.
Altres funcions
La instal·lació disposa d’una potència nominal de 303,3 quilowatts i funcionarà sota la modalitat d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents. L’energia produïda es destinarà prioritàriament a proveir dependències i instal·lacions municipals situades en un radi inferior a dos quilòmetres, inclosos els servicis del mateix aparcament i els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Segons ha destacat l’alcalde, esta actuació constituïx una de les iniciatives estratègiques de l’Ajuntament en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica, a més de reforçar el model de mobilitat sostenible impulsat pel consistori. També ha precisat que el projecte permet aprofitar espais urbans ja existents per a generar energia neta i reduir els costos de funcionament dels servicis públics.
Les previsions municipals apunten a una producció anual pròxima als 465.700 quilowatts hora d’energia renovable. Esta capacitat permetrà evitar l’emissió de més de 214 tones de diòxid de carboni cada any, la qual cosa contribuirà a reduir la petjada de carboni de les instal·lacions municipals i a complir els objectius europeus de descarbonització.
L’actuació ha sigut executada per l’empresa Imesapi, SA amb una inversió de 412.137 euros i suposa la culminació d’un dels projectes energètics més rellevants que ha desenrotllat l’Ajuntament en els últims anys, ja que convertix l’aparcament dissuasiu de Ponent en una infraestructura capaç de combinar mobilitat, generació energètica i sostenibilitat ambiental.
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