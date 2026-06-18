Els diputats del PSOE denuncien a Polop que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 a la Marina Baixa són “irreals” i de difícil execució
Els socialistes alerten de la caiguda de la inversió per territoris a Alacant, de 609 milions en 2023 a 286 en 2026
La secretària general del PSPV-PSOE de la Marina Baixa i portaveu adjunta en les Corts Valencianes, Mayte García Madrid, i el diputat autonòmic Mario Villar han carregat contra els pressupostos de la Generalitat per a 2026, que consideren uns comptes “falsos, irreals i impossibles d’executar”. Els dos dirigents sostenen que els pressupostos “naixen incomplits” a causa de l’escàs marge temporal per a desenrotllar les inversions previstes i del que descriuen com una falta de capacitat de gestió per part del Consell.
Les crítiques van ser traslladades durant una reunió de l’executiva comarcal del PSPV-PSOE celebrada a Polop de la Marina, en la qual van participar també els secretaris generals de les agrupacions socialistes de la Marina Baixa. En la trobada, García i Villar van explicar els motius que han portat el Grup Socialista en les Corts a presentar una esmena a la totalitat dels comptes autonòmics, ja que entenen que se sustenten sobre previsions econòmiques poc realistes i un baix grau d’execució pressupostària en exercicis anteriors.
Segons van exposar, el Govern valencià manté una dinàmica d’anuncis d’inversions que posteriorment no es materialitzen. En este sentit, van assegurar que la Generalitat presidida per Juanfran Pérez Llorca “fa tres anys que està prometent inversions milionàries que després ni es pressuposten ni són capaços d’executar”, per la qual cosa consideren que el problema no radica en la falta de recursos, sinó en la gestió d’estos.
Els responsables socialistes també van posar el focus en l’evolució de la inversió per territoris destinada a la província d’Alacant. Segons les dades aportades pel PSPV, esta partida hauria passat de 609,4 milions d’euros en 2023 a 286 milions previstos per a 2026, una reducció que, al seu juí, evidencia la pèrdua de pes de la província en les prioritats pressupostàries del Consell.
Seixanta-huit milions per a la Marina Baixa
Davant d’esta situació, Mayte García va reivindicar el paper del Govern d’Espanya i va destacar l’actualització de les entregues a compte per als ajuntaments. Segons va assenyalar, esta mesura permetrà que els 18 municipis de la Marina Baixa reben un total de 68,6 milions d’euros en 2026, uns recursos que, va afirmar, contribuiran a reforçar els servicis públics, escometre millores en infraestructures i desenrotllar projectes amb impacte directe en la ciutadania.
La dirigent socialista va contraposar estes aportacions estatals a la gestió de la Generalitat i va acusar l’executiu autonòmic de demostrar una “incapacitat per a gestionar els recursos públics”. A més, va insistir que els pressupostos que pretén aprovar el PP durant l’estiu amaguen més retallades que tornaran a afectar tant la província d’Alacant com la comarca de la Marina Baixa.
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