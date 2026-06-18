La foguera oficial infantil arriba a la plaça de l’Ajuntament d’Alacant
L’obra de Sergio Gómez, titulada Equilibri, reunix prop de 40 ninots i convertix el concepte de l’equilibri social, econòmic i ambiental en l’eix de la proposta
La plaça de l’Ajuntament d’Alacant ja té una de les seues grans protagonistes. La foguera oficial infantil de 2026, titulada Equilibri i obra de Sergio Gómez, s’ha plantat este dijous per a convertir la plaça consistorial en un escenari a on el color, la fantasia i la reflexió van de la mà.
El monument, que ja ocupa el seu espai al costat de la foguera oficial adulta, Singulars, convida a mirar el món des de la idea de l’equilibri. Ho fa a través d’un univers inspirat en els malabaristes i els arlequins, personatges que sostenen, juguen i avancen sobre una fina línia que simbolitza la busca d’harmonia entre les persones, l’economia i el medi ambient. Una proposta que trasllada conceptes complexos al llenguatge de la infància mitjançant escenes plenes de moviment i detalls.
Entre totes les figures destaca una gran cara femenina que s’eleva sobre el conjunt i que suposa una de les imatges més impactants del monument. La seua presència trenca amb l’estètica d’anys anteriors i renova la silueta de la foguera en un emplaçament tan emblemàtic com la plaça de l’Ajuntament.
Al voltant d’esta es desplega una escena repleta de personatges circenses, jocs visuals i llicències al concepte d’equilibri que dona nom a l’obra. Les diferents figures interactuen entre si creant una composició dinàmica que convida a recórrer-la des de tots els angles i descobrir detalls nous a cada pas. La composició reunix prop de quaranta ninots distribuïts en una estructura de tres metres d’altura que aprofita cada racó per a contar una història.
Trajectòria en la plaça
Equilibri és, a més, l’onzena foguera oficial infantil consecutiva que Sergio Gómez planta en la plaça de l’Ajuntament, un espai en el qual s’ha convertit en una referència per a milers d’alacantins i visitants durant les festes. Amb un pressupost de 25.000 euros, el monument torna a ocupar un dels llocs més fotografiats de les Fogueres i des de hui forma part de la imatge d’una ciutat que ja viu plenament els seus dies grans.
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