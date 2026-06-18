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La foguera oficial infantil arriba a la plaça de l’Ajuntament d’Alacant

L’obra de Sergio Gómez, titulada Equilibri, reunix prop de 40 ninots i convertix el concepte de l’equilibri social, econòmic i ambiental en l’eix de la proposta

La foguera oficial infantil ja està plantada en la plaça de l’Ajuntament d’Alacant

La foguera oficial infantil ja està plantada en la plaça de l’Ajuntament d’Alacant

La Hoguera Oficial Infantil ya está plantada en la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La plaça de l’Ajuntament d’Alacant ja té una de les seues grans protagonistes. La foguera oficial infantil de 2026, titulada Equilibri i obra de Sergio Gómez, s’ha plantat este dijous per a convertir la plaça consistorial en un escenari a on el color, la fantasia i la reflexió van de la mà.

El monument, que ja ocupa el seu espai al costat de la foguera oficial adulta, Singulars, convida a mirar el món des de la idea de l’equilibri. Ho fa a través d’un univers inspirat en els malabaristes i els arlequins, personatges que sostenen, juguen i avancen sobre una fina línia que simbolitza la busca d’harmonia entre les persones, l’economia i el medi ambient. Una proposta que trasllada conceptes complexos al llenguatge de la infància mitjançant escenes plenes de moviment i detalls.

Entre totes les figures destaca una gran cara femenina que s’eleva sobre el conjunt i que suposa una de les imatges més impactants del monument. La seua presència trenca amb l’estètica d’anys anteriors i renova la silueta de la foguera en un emplaçament tan emblemàtic com la plaça de l’Ajuntament.

La Hoguera Oficial Infantil toma la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La foguera oficial infantil pren la plaça de l’Ajuntament d’Alacant / Alex Domínguez

Al voltant d’esta es desplega una escena repleta de personatges circenses, jocs visuals i llicències al concepte d’equilibri que dona nom a l’obra. Les diferents figures interactuen entre si creant una composició dinàmica que convida a recórrer-la des de tots els angles i descobrir detalls nous a cada pas. La composició reunix prop de quaranta ninots distribuïts en una estructura de tres metres d’altura que aprofita cada racó per a contar una història.

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Trajectòria en la plaça

Equilibri és, a més, l’onzena foguera oficial infantil consecutiva que Sergio Gómez planta en la plaça de l’Ajuntament, un espai en el qual s’ha convertit en una referència per a milers d’alacantins i visitants durant les festes. Amb un pressupost de 25.000 euros, el monument torna a ocupar un dels llocs més fotografiats de les Fogueres i des de hui forma part de la imatge d’una ciutat que ja viu plenament els seus dies grans.

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