El migcampista Manu Rico se suma al projecte de l’Hèrcules
El futbolista d’Osca de 23 anys, format en l’Osca, acumula tres temporades en Primera RFEF i té experiència en Segona Divisió
Bomba de l’Hèrcules abans de la primera mascletà. El club alacantí ha anunciat la incorporació de Manu Rico per a la temporada 2026/27. El migcampista de 23 anys arriba procedent de l’Osca, club al qual pertanyien els seus drets i al qual ha estat lligat durant 12 anys, des d’aleví.
En el seu comunicat, l’Hèrcules descriu Rico com un “futbolista jove, versàtil i amb una gran projecció” i li conferix la capacitat d’“exercir diferents posicions del centre del camp” amb “intel·ligència tàctica, qualitat amb la pilota, capacitat de treball i arribada a l’àrea”.
Durant la present temporada ha sigut una peça important en el descendit Osasuna Promeses, de Primera Federació, en el qual ha estat cedit des del mercat d’hivern. A Pamplona va acumular protagonisme, amb 17 partits jugats, i va augmentar la seua experiència en la categoria, en la qual ja havia disputat altres dos temporades en les files del Tarassona i del Ceuta.
Tercer fitxatge de l’estiu
A més, en la primera part de la campanya també va tindre participació en Segona Divisió amb l’Osca. No obstant això, i malgrat el descens de l’equip a Primera RFEF, la direcció esportiva del club aragonés no ha lluitat per mantindre Rico en la seua plantilla. Este dimecres a la nit, el migcampista va publicar en les seues xarxes socials un missatge de comiat a l’entitat a on es va formar com a futbolista, en el qual dona “gràcies eternes d’un dels vostres” a l’afició blaugrana.
Manu Rico és el tercer fitxatge que anuncia l’Hèrcules este estiu després dels del migcampista Álex Fidalgo, procedent del Cartagena, i del mitjapunta Álex Jiménez, arribat des del Nàstic de Tarragona. El futbolista d’Osca, que aporta una alternativa més per al migcamp herculà, ha jugat habitualment en posicions més ofensives, com en l’Osasuna Promeses, o aportant el toc creatiu a una medul·lar recuperadora com la que va conformar en el Tarassona.
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