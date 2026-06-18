Jornades a Benidorm
Vicente Boluda (AVE): “El turisme no depén únicament d’atraure més visitants, sinó de gestionar millor les destinacions”
El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris reclama més confiança de l’Administració cap a l’empresariat del sector
El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha reclamat a les administracions una “millor governança” de les destinacions per a superar els problemes de massificació i competitivitat. En l’obertura de la Jornada de Turisme que se celebra este dijous a Benidorm, l’empresari ha subratllat que els reptes per a fer valdre el sector continuen vius i, per això, té més sentit que mai reforçar la col·laboració publicoprivada en un àmbit que és motor econòmic per a la Comunitat Valenciana.
“Esta capacitat d’adaptació i millora contínua ha sigut sempre una de les grans fortaleses dels empresaris en general i del sector turístic en particular”, ha assenyalat Boluda. “La governança turística es traduïx en seguretat, neteja, connectivitat, mobilitat, sostenibilitat i una planificació adequada dels aspectes públics i dels espais públics també. Són factors que condicionen directament l’experiència dels qui ens visiten i la qualitat de vida dels qui residixen en estes destinacions”, ha indicat.
Així, el president d’AVE ha posat l’accent a donar resposta als problemes que patix un sector a l’alça i que registra dades admirables. “Quan apareixen problemes de saturació, deteriorament de l’entorn, inseguretat o falta de planificació, es compromet la competitivitat futura i la destinació i, amb això, les oportunitats econòmiques del turisme. Per això, hem de continuar enfortint la col·laboració i apostar per una governança ètica” i orientada a l’alta qualitat.
Davant dels números
Per a Boluda, “el turisme, del present i del futur, no depén únicament d’atraure més visitants, sinó de gestionar millor les destinacions i de continuar innovant per a oferir experiències de més qualitat i aportació de valor al viatger”. En la jornada d’esta edició, com en unes altres, AVE ha centrat les taules en les tendències del mercat i en el reconeixement del teixit empresarial que envolta l’anomenada “indústria de la felicitat”.
El president d’AVE ha recordat que, amb els quasi 100 milions de turistes que arriben a Espanya, el sector ja respon d’una aportació del 13 % del PIB nacional i el 19 % en el cas de la Comunitat Valenciana, així com de la generació de quasi 3 milions d’ocupacions directes.
Respecte als reptes, Boluda ha destacat el paper crucial que tenen les empreses i les administracions públiques en el futur de les destinacions. “Els empresaris som els que innovem, invertim i ens qüestionem permanentment com millorar o com donar millors servicis”.
Cita empresarial i la tornada de Maribel Vilaplana
“Eres turisme” és el lema amb el qual la jornada d’AVE s’ha convertit en cita habitual per al sector i per a l’empresariat. La iniciativa d’AVE compta amb la col·laboració d’entitats com AEFA, APD, CEV, Edem, Cambra de Comerç i Hosbec. En la sala, més d’un centenar d’empresaris de la província d’Alacant i de la Comunitat, com el president de CEV, Vicente Lafuente; el de CEV Alacant, César Quintanilla; la presidenta de l’associació de l’empresa familiar, Maite Antón, o el d’Hosbec, Fede Fuster, entre altres. Com a principal autoritat ha estat el president de la Diputació d’Alacant i alcalde de Benidorm, Toni Pérez.
Però, sens dubte, una de les persones que més expectació ha alçat és la presentadora Maribel Vilaplana, que ha tornat a encarregar-se de la presentació d’esta jornada que ha presentat tradicionalment fins a la dana d’octubre de 2024. De fet, el president d’AVE, Vicente Boluda, li ha donat la benvinguda i li ha agraït les seues aportacions. L’edició anterior, en plena polèmica pel seu dinar amb l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, la comunicadora va faltar a l’esdeveniment.
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