Carrer Sant Vicent obté el permís municipal un dia i mig després de l’inici de la plantà a Alacant
La comissió ha rebut este divendres l’autorització definitiva de l’Ajuntament després de completar les últimes esmenes i després d’haver iniciat el muntatge del monument i del racó sense la resolució administrativa
La Foguera Carrer Sant Vicent ja té l’autorització definitiva de l’Ajuntament d’Alacant per a la plantà del seu monument i la instal·lació del seu racó. La comissió ha rebut este divendres el vistiplau municipal, aproximadament 36 hores després de l’inici oficial de la plantà en la ciutat este dijous 18 de juny a mitjanit i després de diversos dies d’incertesa administrativa.
La resolució posa fi a una situació que havia convertit Carrer Sant Vicent en l’última comissió d’Alacant pendent d’autorització. Durant la jornada de dijous, la Foguera va iniciar els treballs de muntatge del racó i va mantindre la previsió de plantar el monument durant la matinada, a l’espera de completar els últims tràmits exigits pel consistori.
La comissió explicava que este divendres de matí havien presentat una nova esmena en la qual es comprometien a netejar l’escala del TRAM una vegada finalitzada la cremà i a instal·lar una lona de protecció sobre l’ascensor que hi ha en la zona. Així mateix, asseguren que van ser ells mateixos els qui van col·locar les lones de protecció de l’estació i del mur adjacent, i que van fer fins i tot els mesuraments necessaris al no disposar de les dimensions facilitades pel servici corresponent.
Plantà sense permís
Malgrat la falta d’autorització definitiva fins a este divendres, l’activitat no es va detindre. L’artista de la foguera, Víctor Navarro, va dirigir durant la matinada els treballs de descàrrega i muntatge del monument.
“Hem arribat a les cinc del matí, hem descarregat el camió i ens hem posat a plantar. Sempre fem el mateix, seguim la nostra ruta habitual i ara ja estem amb esta foguera”, va explicar l’artista durant la plantà.
Navarro va destacar, a més, les bones condicions per a treballar durant la matinada. “Alacant sempre té bon ambient per a plantar. Hi ha bona llum, hi ha sol i no fa aire, així que es treballa molt a gust”, va assenyalar.
L’artista també va fer referència a les dificultats administratives que han marcat els preparatius d’este exercici. “Hem fet una crítica bastant potent dins de la foguera a tot el que ha passat amb la burocràcia enguany, perquè ha sigut un poc insofrible per a tots”, va afirmar.
Sobre la demora en l’autorització, va reconéixer que la situació havia generat preocupació entre els integrants de la comissió. “Ha sigut una autèntica odissea enguany. A veure si acabem ja i, sobretot, que cuiden una miqueta més les fogueres, que al final són una de les coses que més visibilitat donen a Alacant”, va afegir.
Un any especial
La comissió afronta, a més, un any especialment significatiu després del seu ascens de quinta a segona categoria, un salt que ha suposat assumir un monument de més dimensions i una organització més complexa.
“Fa cinc anys que treballem ací i enguany ha sigut complicat per tot el que ha passat. La comissió ho ha passat malament, però artísticament estem contents. Intentarem fer el millor paper possible”, va assegurar Navarro.
Amb l’autorització ja concedida, Carrer Sant Vicent pot afrontar amb normalitat la resta de les jornades festives i tancar un expedient que ha mantingut en suspens la comissió fins a l’inici mateix de les Fogueres. L’obtenció del permís posa fi a una de les situacions administratives més comentades d’esta edició i permet que totes les fogueres d’Alacant tinguen finalment la documentació necessària per a desenrotllar les seues activitats.
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