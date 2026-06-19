El concert de bandes juvenils serà esta vesprada en El Sindicat
Dos bandes: la Lira de l’Alfàs del Pi i la Unió Musical de la Nucia
Esta vesprada a les 19 hores se celebrarà el concert d’intercanvi de bandes juvenils en el Teatre Local El Sindicat de la Nucia, amb les bandes joves de la Lira de l’Alfàs del Pi i de la Unió Musical de la Nucia. L’entrada serà lliure i gratuïta.
La banda juvenil alfassina retorna la visita a la banda juvenil de la Nucia este divendres, després del concert que es va celebrar el mes de març passat en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Es tracta d’una iniciativa que fomenta la convivència entre músics, l’intercanvi d’experiències i la difusió de la música de banda.
La Banda Jove Societat Musical La Lira de l’Alfàs del Pi actuarà sota la batuta del seu director, Daniel Lemus, mentres que la Banda Jove Unió Musical de la Nucia ho farà amb el seu, Eliseo Cruz.
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