Els vins d’Alacant reclamen més suport institucional per a promoció
El sector fa una crida a l’hostaleria de la província perquè aposte més pels cellers locals
Més suport institucional per a promoció i una major aposta de l’hostaleria de la província pels vins alacantins. Eixes han sigut dos de les principals reivindicacions dels cellerers i viticultors reunits en el marc d’una jornada organitzada per la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Vins d’Alacant per a reflexionar sobre la situació actual del sector.
Alacant, expliquen des de la DOP, és una zona que fa anys que experimenta una transició i que ha evolucionat enormement en qualitat amb un gran reconeixement internacional. El sector és conscient de la seua exigència, de les seues oportunitats i del treball conjunt que cal continuar fent. Per això, esta jornada ha servit per a posar en comú diferents aspectes que afecten el sector i com un incentiu a la creativitat i les millores.
Un dels punts que més preocupació suscita és la situació de la vinya i les amenaces que l’envolten. En este sentit, la crítica a la desprotecció que patix la vinya a la Comunitat Valenciana és unànime, per la qual cosa s’ha proposat “alçar la veu” tant davant dels ajuntaments com davant dels gestors de l’agricultura.
D’altra banda, també s’ha compartit la preocupació pels suports cada vegada menors a la promoció nacional o internacional, o també el poc suport d’un sector hostaler local sobre el qual, indiquen, “la sensibilització o formació no funcionen”. Tot i això, s’ha reforçat l’objectiu de millorar els vincles del vi amb el turisme.
Consum
Alguns altres temes que s’han tractat han sigut la comercialització, la comunicació o l’estil dels vins del futur, en un marc en el qual el nou consumidor cada dia està més especialitzat, tot i que també és més reduït, i al qual Alacant pot oferir-li diversitat i identitat.
La jornada l’ha inaugurada el president del Consell Regulador, José Juan Reus, i ha comptat amb la col·laboració de la Diputació d’Alacant, patrocinadora de l’esdeveniment.
El sector del vi amb DOP en la província cultiva unes 6.000 hectàrees i està format per 46 empreses familiars, pimes o xicotetes cooperatives. És un cultiu clau en l’economia d’algunes comarques i en la sostenibilitat mediterrània.
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