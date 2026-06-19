Reunió cancel·lada
L’Iran i els EUA suspenen les negociacions a Suïssa en plena ofensiva d’Israel al Líban
El Govern suís confirma que la reunió prevista per a hui a Bürgenstock s’ha cancel·lat
EFE
El Govern suís ha confirmat este divendres que la reunió prevista entre els Estats Units, l’Iran i els dos mediadors en les negociacions per a un acord de pau definitiu, Qatar i el Pakistan, s’ha posposat. La trobada estava prevista hui en la localitat alpina de Bürgenstock, a on ja s’havia desplegat un important dispositiu de seguretat en previsió de l’arribada de les delegacions. La cancel·lació de la reunió prevista a Suïssa coincidix amb la nova ofensiva d’Israel en el sud del Líban que este dijous deixava 18 morts a conseqüència dels bombardejos de l’Exèrcit hebreu.
El Ministeri d’Afers Exteriors de Suïssa ha indicat que, malgrat este revés, “els treballs preparatoris pertinents a Bürgenstock continuen” i que manté tota la seua disposició a facilitar les converses. Hores abans, la Casa Blanca havia anunciat que la delegació estatunidenca, encapçalada pel vicepresident, J. D. Vance, estava preparada per a viatjar a Suïssa i reunir-se amb els negociadors de Teheran, però que per problemes logístics no partiria de Washington. L’Administració estatunidenca va informar la premsa que la logística d’esta mena de negociacions “mai ha sigut senzilla ni predictible” i va evitar confirmar una nova data d’eixida, tot i que va assegurar que informarà quan hi haja actualitzacions concretes sobre els pròxims passos del procés.
En una compareixença prèvia, Vance havia indicat que hi havia la possibilitat de viatjar este cap de setmana a Suïssa per a participar en l’inici de les converses tècniques amb l’Iran, en el marc d’un procés encara en fase d’organització. “El nostre pla és anar a Suïssa, però no sé exactament quan. La forma en què estem organitzant esta negociació tècnica implica, òbviament, la participació dels líders polítics (dels dos països)”, va afegir el vicepresident sobre un diàleg que es pressuposa complicat.
Vance va assegurar que també hi haurà “personal sobre el terreny que impulse directament les converses tècniques i les converses sobre el tema nuclear, és a dir, com destruir l’urani altament enriquit i tots eixos detalls pràctics que requerixen una anàlisi a fons”. En el memoràndum d’entesa que ja han firmat els EUA i l’Iran es donen, a partir de hui, un termini de 60 dies per a negociar un acord de pau definitiu, que haurà de ser ratificat mitjançant una resolució vinculant del Consell de Seguretat de l’ONU.
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