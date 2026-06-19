Terra Mítica, Aqualandia i Mundomar es consoliden com a destinacions preferents en les excursions i els viatges escolars
Desenes de milers d’estudiants de tota Espanya acudixen estos dies als parcs temàtics de la Costa Blanca per a posar el colofó al curs
Els parcs temàtics de la Costa Blanca han tornat a posar de manifest que són la destinació predilecta per a posar el colofó a l’any acadèmic. Durant les últimes setmanes, Terra Mítica, Aqualandia i Mundomar han registrat una gran afluència d’estudiants de diferents regions del territori nacional a la recerca de la millor experiència de final de curs.
Esta onada d’escolars situa, un any més, els tres complexos de Benidorm com a referents per als viatges i per a les excursions d’estudis. L’èxit d’esta campanya radica en l’oferta que brinden cada un dels parcs, orientada a satisfer les necessitats lúdiques dels jóvens i xiquets. Aqualandia és un dels parcs més triats per a gaudir d’un final de curs replet de diversió. Les seues atraccions més icòniques, com les pistes toves o els ràpids, unides a les més avantguardistes, com Verti-Go o Cyclón, convertixen Aqualandia en el clàssic de l’estiu que sempre està de moda.
Però, a més d’adrenalina i una infinitat d’emocions, els parcs brinden un vessant educatiu molt valorat pels centres. Terra Mítica compta amb un projecte didàctic, disponible en la seua pàgina web, perquè alumnes d’ESO i Batxillerat posen a prova els seus coneixements de Física, Matemàtiques i Història de la mà d’unes guies desenrotllades pel parc en col·laboració amb docents especialitzats en les diferents matèries.
El mateix passa amb els programes escolars de Mundomar, dissenyats per a descobrir l’univers marí en primera persona. Les diferents activitats educatives, impartides per personal especialitzat del parc en col·laboració amb docents, garantix un enfocament pedagògic per als cursos d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
Amb un destacable èxit en els viatges i les excursions escolars als parcs de Benidorm, la capital del turisme es prepara per a rebre la temporada d’estiu, que, segons les previsions del sector, sembla que serà molt fructífera.
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