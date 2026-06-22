CD Eldense
Antiviolència proposa tancar el Nou Pepico Amat d’Elda durant un mes
La petició de la Comissió Estatal ve motivada per l’Eldense-Atlètic Madrileny que va suposar l’ascens, quan l’afició blaugrana va envair el terreny de joc i “un seguidor ultra va arrancar una banderola i va agredir un jugador” del filial matalafer
La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport ha proposat el tancament durant un mes del Nou Pepico Amat per la invasió de camp que es va viure durant la “final” per l’ascens entre l’Eldense i l’Atlètic Madrileny, encontre en què l’equip de Claudio Barragán es va imposar 2-1, amb doblet de Nacho Quintana, i que certificava el retorn del club elder a Segona Divisió.
La invasió de camp que es va viure després del final del partit ha portat la Comissió Estatal contra la Violència en l’Esport a sol·licitar el tancament del Nou Pepico durant un mes, a més d’una multa de 10.000 euros. D’altra banda, segons arreplega la petició, “un seguidor ultra (de l’Eldense) va arrancar una banderola i va agredir un jugador de l’equip visitant, sense causar-li lesions aparents”.
Este aficionat s’enfronta a una petició de multa de 10.000 euros i la prohibició d’accés a recintes esportius durant un període de 18 mesos, per una infracció greu prevista en l’article 22.2 de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
També han rebut sol·licituds de sanció tant el Racing de Santander com el Deportivo de la Corunya, a causa de les seues respectives celebracions per ascendir a Primera Divisió. El club racinguista s’enfronta a una multa de fins a 200.000 euros i a la clausura de dos mesos dels Camps de Sport del Sardinero, mentres que el de la Corunya ha rebut una petició de multa de fins a 80.000 euros i podria quedar-se sense Riazor durant un mes.
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