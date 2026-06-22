El Govern celebra l’“èxit” del pla de recuperació en la recta final de la seua execució
El pròxim 31 d’agost finalitza el termini que ha donat la Comissió Europea als estats membres per a repartir els fons europeus projectats per a reactivar l’economia després de la pandèmia
El Govern espanyol ha celebrat, este dilluns, l’“èxit” del pla de recuperació, pocs dies abans que el 31 d’agost finalitze el termini donat a tots els països de la Unió Europea per a executar els fons projectats després de la pandèmia per a reactivar l’economia del continent. I ho ha fet en un esdeveniment celebrat en el Teatre Reial de Madrid, l’òpera més sostenible del món gràcies a la seua teulada de plaques solars, segons el Govern, el mateix dia en què s’ha conegut la sentència del cas Koldo.
L’acte ha estat presidit pel president del Govern, Pedro Sánchez, que s’ha envoltat de fins a 10 dels seus 22 ministres, entre els quals hi havia el vicepresident primer i ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen; el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; el ministre d’Hisenda, Arcadi España, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
“La victòria no radica a haver aconseguit els fons europeus, sinó a haver-los usat bé, cosa que no sempre s’havia fet en el passat”, ha defés Sánchez durant la seua intervenció, en la qual ha assegurat que 2 de cada 3 euros dels diners europeus s’han destinat a transició digital i ecològica enfront de l’“Espanya del pelotazo” de governs anteriors. Un discurs en línia amb el del ministre d’Economia i Empresa, Carlos Cuerpo, que ha defés l’“èxit rotund” del pla davant dels “errors” comesos per a donar resposta a la crisi financera de 2008.
“El pla de recuperació ha sigut el punt de partida d’una història d’èxit, en què Espanya, a més, està protagonitzant també una recuperació ràpida i sense cicatrius. Espanya és un cas d’èxit dins pla de recuperació”, ha celebrat. I ha recordat algunes de les grans reformes impulsades amb els diners europeus, com la reforma laboral, la Llei Crea i Creix o la Llei de start-ups.
Encara que no ha donat estimacions ni dades de l’evolució del pla ni de quants diners es quedaran sense repartir, ha recordat que hi haurà vida més enllà dels fons europeus gràcies a l’impuls del nou fons sobirà “Espanya Creix”. Dotat amb més de 13.000 milions d’euros, este fons preveu mobilitzar de manera directa fins a 60.000 milions d’euros, que podrien ascendir a 120.000 milions amb l’ajuda del sector privat.
També ha participat durant la jornada la vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària de Competència, Teresa Ribera, que ha subratllat que la pandèmia “va posar a prova” el continent, que va respondre amb un “projecte comú” que ha servit per a “evitar una crisi més gran” i per a “preparar-nos millor per a les crisis següents que estaven a punt de caure”. Ribera, que en 2021 era vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha destacat la importància dels fons per a impulsar l’autonomia estratègica de la Unió Europea. “La seguretat del segle XXI es construïx amb defensa, però també amb energia, indústria, digitalització i partenariats més amplis i diversos”, ha afirmat.
En 2021, la Comissió Europea va posar en marxa el Mecanisme de resiliència i recuperació, que va atorgar a Espanya prop de 163.000 milions d’euros, entre subvencions directes (80.000 milions) i préstecs (84.000). El 31 d’agost de 2026 finalitza el termini donat a tots els països de la Unió Europea per a executar els fons. I encara que el Govern va intentar que l’executiu comunitari prorrogara eixe termini, finalment no serà així.
Espanya ha renunciat formalment a uns 60.000 milions d’euros dels crèdits blans que inicialment li havien sigut assignats, rebaixant la suma total d’esta partida a 22.800 milions d’euros. La incògnita hui dia és quants diners es quedaran pel camí, sense utilitzar, del total de 102.000 milions que tenia per a repartir. Fins a la data, Espanya ha assignat 79.854 milions d’euros, segons la web del pla de recuperació.
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