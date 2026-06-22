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Les bandes juvenils de l’Alfàs i la Nucia actuen en El Sindicat

Segon concert juntes enguany, després del concert en la Casa de Cultura alfassina

Moment del Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils en el Teatre Local El Sindicat, divendres passat, amb la Lira de l’Alfàs del Pi i la Unió Musical de la Nucia

Moment del Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils en el Teatre Local El Sindicat, divendres passat, amb la Lira de l’Alfàs del Pi i la Unió Musical de la Nucia

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R. E.

Divendres a la vesprada, les bandes joves de la Lira de l’Alfàs del Pi i de la Unió Musical de la Nucia van celebrar el Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils en el Teatre Local El Sindicat. Un concert que va unir les dos bandes sobre l’escenari i que va oferir un variat repertori al públic assistent.

La direcció del concert va ser compartida per Daniel Lemus i Eliseo Cruz.

Un concert, dos directors

La vesprada musical en el Teatre Local El Sindicat va començar amb el pasdoble Oltra, al qual va seguir l’adaptació de la sèrie Pokémon, Littleroot Town, i la composició musical dividida en cinc moviments Dakota. Estes peces van ser interpretades sota la batuta del director alfassí Daniel Lemus. El concert va continuar amb el director de la Banda Jove Unió Musical de la Nucia, Eliseo Cruz, amb qui es va interpretar Michael Jackson Hit Mix, Mediterrània, de La Fúmiga, i el pasdoble Els Poblets amb el qual va concloure el concert.

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D’esta manera, la banda juvenil alfassina va retornar la visita a la banda juvenil de la Nucia, després d’haver celebrat un concert el mes de març passat en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Estos concert d’intercanvi de bandes juvenils són una iniciativa que fomenta la convivència entre músics, l’intercanvi d’experiències i la difusió de la música de banda.

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