T’agrada el ‘swing’? No et perdes esta cita a Alacant

Si t’agrada el swing, apunta esta cita en el calendari. El grup de música Swinsung Jazz oferix este divendres, 26 de juny, un concert de swing a l’aire lliure en els jardins de la Brass Academy, situada en la Finca Rabassa d’Alacant (c/ Ciudad de Matanzas, 5).

Integrants de Swinsung Jazz / INFORMACIÓN

El públic podrà ballar swing i escoltar clàssics de la música dels anys trenta als anys seixanta, a més d’altres versions més contemporànies d’alguns clàssics del jazz d’Ella Fitzgerald, Natalie i Nat King Cole, Billie Hollyday, Peggy Lee, Diana Krall…

Els assistents podran prendre’s alguna cosa o simplement passar una bona estona escoltant música en directe al capvespre, en un espai a on els més menuts poden campar a plaer pels jardins.

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Cartell complet / INFORMACIÓN

El concert començarà a les 20:30 hores i l’obertura de portes serà a les 20 hores. L’entrada és de 12 € anticipada i 15 € en taquilla. Per a més informació, telefona al 607416662.