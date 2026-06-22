T’agrada el ‘swing’? No et perdes esta cita a Alacant
Els jardins de la Brass Academy en la Finca Rabassa acullen este divendres un concert a l’aire lliure de Swinsung Jazz
Si t’agrada el swing, apunta esta cita en el calendari. El grup de música Swinsung Jazz oferix este divendres, 26 de juny, un concert de swing a l’aire lliure en els jardins de la Brass Academy, situada en la Finca Rabassa d’Alacant (c/ Ciudad de Matanzas, 5).
El públic podrà ballar swing i escoltar clàssics de la música dels anys trenta als anys seixanta, a més d’altres versions més contemporànies d’alguns clàssics del jazz d’Ella Fitzgerald, Natalie i Nat King Cole, Billie Hollyday, Peggy Lee, Diana Krall…
Els assistents podran prendre’s alguna cosa o simplement passar una bona estona escoltant música en directe al capvespre, en un espai a on els més menuts poden campar a plaer pels jardins.
El concert començarà a les 20:30 hores i l’obertura de portes serà a les 20 hores. L’entrada és de 12 € anticipada i 15 € en taquilla. Per a més informació, telefona al 607416662.
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