La Vila bat rècords amb la seua revista de les Festes de Moros i Cristians: 400 pàgines i 540 fotografies
L’Associació Santa Marta presenta la publicació, dedicada al centenari de les festes de 1926, en el primer acte oficial del calendari fester
Amb la presentació de la revista de Festes de Moros i Cristians, la Vila Joiosa dona pas al primer acte que marca el calendari de les festes que se celebren del 24 al 31 de juliol. L’acte va tindre lloc en el parc Censal i va reunir representants festers, autoritats i col·laboradors de la publicació. Una introducció a les celebracions en honor a Santa Marta que sempre desperta l’interés dels vilers, esta vegada amb un llibre dedicat al centenari en el qual es reproduïxen més de 500 fotografies, moltes d’estes de principis del segle XX que han sigut restaurades i digitalitzades.
L’Associació Santa Marta va presentar la 63a edició d’esta revista, una publicació que torna a créixer tant en contingut com en participació i que s’ha convertit en una de les principals referències documentals de les festes vileres. L’edició de 2026 ha sigut coordinada i dissenyada pel cronista de l’Associació, Esteve Soler, al costat de Vicente Márquez i Agustí Galiana.
La portada d’enguany té un marcat caràcter històric. Ha sigut elaborada pels integrants de Fotocine La Vila a partir d’una imatge original de 1926 que ha sigut restaurada i digitalitzada per a oferir una aparença actual. Precisament, el record d’aquelles celebracions de fa un segle ocupa un lloc destacat en una edició que ret homenatge als orígens de les festes.
Seixanta articles i “Llinatges”
La revista arriba per primera vegada a les 400 pàgines i compta amb una tirada de 1.000 exemplars. En les seues pàgines s’arrepleguen 60 articles, més de 540 fotografies i la participació de 312 anunciants. Entre les novetats destaca la incorporació d’una nova secció titulada “Llinatges”, així com un ampli espai dedicat a les festes de 1926, amb imatges històriques restaurades i acolorides que permeten acostar el lector a aquella època.
A més del contingut històric i cultural, la publicació inclou els treballs premiats en els diferents concursos organitzats per l’Associació Santa Marta, la crònica anual de l’entitat, el programa oficial d’actes i la relació de càrrecs festers de les pròximes celebracions.
Durant l’acte, el president de l’Associació Santa Marta, Matías Romà, va agrair la implicació d’articulistes, patrocinadors i anunciants que han fet possible una nova edició de la revista. Per la seua banda, l’alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, va felicitar els càrrecs festers i l’Associació pel treball que porten a cap en l’organització d’unes festes declarades d’interés turístic internacional, a més de reconéixer la labor de tots els col·laboradors de la publicació.
Després d’esta primera cita del calendari fester, la pròxima gran convocatòria arribarà el dissabte 4 de juliol amb la presentació oficial dels càrrecs festers en el recinte de l’antic col·legi públic Doctor Álvaro Esquerdo. En eixe acte, la pregonera de 2026, Pepa Amorós, pronunciarà el pregó anunciador que marcarà l’inici simbòlic de les festes del pròxim any.
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