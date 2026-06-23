Alacant estrena vol directe a Istanbul: Turquia es convertix en el país número 33 connectat amb l’aeroport
Pegasus Airlines inaugura este dimarts la nova ruta entre Alacant-Elx i Istanbul Sabiha Gökçen, amb arribada inaugural prevista a les 13:20 hores
L’Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández estrena este dimarts, 23 de juny de 2026, una nova connexió internacional: els vols directes amb Istanbul, operats per Pegasus Airlines. Amb esta ruta, Turquia es convertix en el país número 33 amb vols directes des de l’aeròdrom alacantí.
El vol inaugural arriba hui
Segons ha informat l’aeroport mateix en les seues xarxes socials, el vol inaugural procedent d’Istanbul Sabiha Gökçen té prevista l’arribada a Alacant a les 13:20 hores.
La nova ruta suposa l’entrada de Turquia en el mapa de connexions directes de l’aeroport alacantí, que continua ampliant la seua xarxa internacional en un any de forta activitat aèria.
Una connexió amb valor turístic i estratègic
L’obertura d’una ruta directa amb Istanbul no només facilita els viatges entre Alacant i Turquia. També reforça el paper de l’aeroport com a porta d’entrada a la Costa Blanca per a nous mercats internacionals.
Istanbul, a més, és un dels grans nodes aeris entre Europa i Àsia, per la qual cosa esta connexió pot obrir noves possibilitats tant per a viatgers turístics com per a passatgers que busquen enllaçar amb altres destinacions.
Pegasus Airlines aterra a Alacant
La ruta estarà operada per Pegasus Airlines, companyia turca amb base en l’aeroport d’Istanbul Sabiha Gökçen. La seua arribada suma una nova aerolínia i un nou país al panell de destinacions de l’aeroport alacantí.
Per a Alacant-Elx, l’estrena suposa un altre pas en la diversificació del seu trànsit internacional, tradicionalment molt vinculat al Regne Unit, Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, països nòrdics i Irlanda.
El país número 33 amb vol directe
La dada més cridanera és el salt en connectivitat: amb esta nova ruta, Turquia passa a ser el país número 33 connectat directament amb Alacant-Elx.
L’aeroport ho ha resumit en les seues xarxes amb un missatge clar: “Ja ha arribat el dia”. L’estrena confirma la creixent projecció internacional d’una infraestructura clau per al turisme, per a la mobilitat i per a l’economia de la província.
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