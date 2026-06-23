Aspe fa front comú contra les macroplantes fotovoltaiques previstes en el seu terme municipal
L’Ajuntament presenta al·legacions per possibles incompliments de la normativa de separació respecte al sòl forestal
L’Ajuntament d’Aspe ha escenificat el seu rebuig unànime a la instal·lació de macroplantes fotovoltaiques projectades en el terme municipal. Els cinc grups polítics amb representació en el consistori —Esquerra Unida, PP, PSOE, Vox i Ciutadans— han assolit un consens per a oposar-se de manera coordinada a esta mena de macroinstal·lacions, ja que consideren prioritari protegir el territori, l’activitat agrícola i el medi ambient local.
La preocupació municipal va sorgir a principis de mes, quan l’Ajuntament va rebre la documentació relativa al projecte, la seua tramitació i el corresponent període d’al·legacions. L’actuació prevista afecta una parcel·la situada a Collado de Chillón, en la conca alta d’un tàlveg que desemboca en la rambla Honda.
Després d’una anàlisi tècnica inicial, els servicis municipals van detectar que el projecte no respectaria els 30 metres de separació respecte al sòl forestal que exigix l’annex IX del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge per a la prevenció d’incendis.
Davant de la inquietud generada entre els veïns, l’equip de govern (Esquerra Unida) i els grups de l’oposició van activar els mecanismes d’urgència. El 4 de juny es va celebrar una comissió de territori en la qual es va acordar un full de ruta conjunt. Com a primera mesura, l’Ajuntament va encarregar a la seua consultora mediambiental l’elaboració de les al·legacions corresponents, fonamentades en els riscos d’incendi detectats.
Segons traslladen des de l’Ajuntament, “l’efecte d’estes macroplantes és depredador per al camp i per al medi ambient del nostre poble. No estem en contra de l’energia neta, però exigim que s’implante de manera ordenada, amb control municipal i respectant l’entorn”.
Alternatives
En este sentit, defenen que s’impulsen alternatives com la instal·lació de panells solars en vivendes i cobertes industrials, cosa que evitaria l’ocupació de sòl rústic i l’impacte sobre un sector agrícola que consideren fonamental per a l’ocupació i l’economia de la comarca.
L’Ajuntament recorda que ja havia previst la possibilitat d’una proliferació d’esta mena de projectes, observada en municipis veïns, i que per això va incorporar mesures específiques de regulació en la modificació 24 del Pla general d’ordenació urbana (PGOU).
Entre les condicions establides figura l’autorització de plantes solars únicament en sòl classificat com a comú agropecuari; la prohibició de la instal·lació d’estes en zones protegides d’alt valor agrícola, cultural o natural, com La Huerta Mayor i el paratge Algezares; l’obligació de soterrar les línies d’interconnexió per a reduir l’impacte visual i paisatgístic, i la fixació d’una distància mínima de 500 metres respecte a nuclis urbans i zones habitades.
La normativa municipal també establix que les instal·lacions hauran de respectar una distància equivalent a dos vegades l’altura de les línies respecte a les vies de comunicació i mantindre una reculada mínima de 25 metres en relació amb les fites de les parcel·les. Finalment, l’Ajuntament d’Aspe ha reiterat el seu suport als agricultors i a les associacions agràries del municipi, i ha expressat la seua confiança que el rebuig a este projecte siga compartit per la resta de municipis de la comarca. La corporació considera, a més, que la iniciativa manca actualment de viabilitat econòmica real.
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