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Benidorm, atenta als terratrémols: la Policia Local instal·la un accelerògraf per a monitorar els moviments de terra

Esta estació nova permetrà millorar la detecció de terratrémols, l’avaluació de danys i la informació als servicis d’emergència

El mesurador s’ha instal·lat en el soterrani de les dependències policials

El mesurador s’ha instal·lat en el soterrani de les dependències policials / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm compta, des de fa uns dies, amb una ferramenta nova per al seguiment de l’activitat sísmica. La comissaria de la Policia Local alberga ja una estació permanent de la xarxa d’accelerògrafs Silex, un sistema impulsat per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) que permetrà registrar els moviments forts de terra i reforçar el control de la sismicitat en el municipi.

La instal·lació, autoritzada el passat 4 de juny a petició de la Xarxa Sísmica Nacional, dependent de l’IGN, ha sigut executada per tècnics del servici regional de l’organisme a la Comunitat Valenciana. L’equip està situat en el soterrani de les dependències policials i tindrà com a principal missió mesurar l’acceleració del terreny durant esdeveniments sísmics, cosa que aportarà informació clau per a l’anàlisi de terratrémols i els estudis d’enginyeria sísmica.

Perill moderat

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carrobles, ha explicat que Benidorm es troba en una zona de perillositat sísmica moderada, per la qual cosa resulta aconsellable comptar amb sistemes de monitoratge específics. Segons ha indicat, l’objectiu és disposar d’informació precisa que puga traslladar-se tant a la població com als servicis d’emergència en cas de produir-se un sisme de rellevància.

L’Institut Geogràfic Nacional disposa actualment d’una àmplia xarxa de vigilància repartida per tot el territori espanyol. D’una banda, els sismòmetres permeten mesurar la velocitat del sòl i determinar les característiques dels terratrémols; d’altra banda, els accelerògrafs registren la intensitat dels moviments del terreny. La xarxa Silex complementa este sistema mitjançant instruments de baix cost que permeten ampliar la cobertura en zones a on la instrumentació era inferior.

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Carrobles ha destacat que la incorporació de Benidorm a esta xarxa contribuirà a millorar la capacitat de resposta davant d’un terratrémol, facilitarà una avaluació més ràpida de possibles danys i ampliarà el coneixement científic sobre l’activitat sísmica local. A més, les dades obtingudes serviran per a elaborar ferramentes com els denominats shakemaps o mapes de sacsejada, que reflectixen la intensitat amb la qual un sisme afecta cada zona del territori.

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