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La Foguera Florida Portazgo revalida el primer premi a la millor ofrena de flors d’Alacant

La comissió aconseguix també guanyar en la categoria de motius florals; Don Bosco i Hernán Cortés completen el podi

La Foguera Florida Portazgo en l’ofrena de flors

La Foguera Florida Portazgo en l’ofrena de flors

Las Hogueras se vuelcan con la Virgen del Remedio en una Ofrenda multitudinaria / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La Foguera Florida Portazgo ha revalidat el primer premi de l’ofrena de flors de les Fogueres d’Alacant 2026, fet que la consolida com la gran vencedora d’un dels actes més emotius de les festes. Després de la celebració, diumenge i dilluns, de les dos jornades d’ofrena a la patrona d’Alacant, la Mare de Déu del Remei, la Federació de Fogueres ha fet pública la decisió del jurat d’esta tradicional cita festera.

A més d’imposar-se en la categoria d’ofrena de flors fogueres, Florida Portazgo també ha aconseguit el primer lloc en motius florals. Els premis de l’ofrena de flors 2026 s’entregaran este dimarts 23 de juny a les 12:30 hores en el racó de la Federació, a on es reconeixerà el treball de les comissions i barraques participants.

Premis de l’ofrena de flors 2026

Ofrena de flors fogueres

  1. Florida Portazgo
  2. Don Bosco
  3. Hernán Cortés
  4. Baver-Els Antigons
  5. Mercado Central
  6. Gran Via-Garbinet
  7. Rambla de Méndez Núñez

Ofrena de flors barraques

  1. Som Fills del Poble
  2. La Millor de Totes
  3. Els Vint en Copes

Motius florals

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