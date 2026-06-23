La Foguera Florida Portazgo revalida el primer premi a la millor ofrena de flors d’Alacant
La comissió aconseguix també guanyar en la categoria de motius florals; Don Bosco i Hernán Cortés completen el podi
La Foguera Florida Portazgo ha revalidat el primer premi de l’ofrena de flors de les Fogueres d’Alacant 2026, fet que la consolida com la gran vencedora d’un dels actes més emotius de les festes. Després de la celebració, diumenge i dilluns, de les dos jornades d’ofrena a la patrona d’Alacant, la Mare de Déu del Remei, la Federació de Fogueres ha fet pública la decisió del jurat d’esta tradicional cita festera.
A més d’imposar-se en la categoria d’ofrena de flors fogueres, Florida Portazgo també ha aconseguit el primer lloc en motius florals. Els premis de l’ofrena de flors 2026 s’entregaran este dimarts 23 de juny a les 12:30 hores en el racó de la Federació, a on es reconeixerà el treball de les comissions i barraques participants.
Premis de l’ofrena de flors 2026
Ofrena de flors fogueres
- Florida Portazgo
- Don Bosco
- Hernán Cortés
- Baver-Els Antigons
- Mercado Central
- Gran Via-Garbinet
- Rambla de Méndez Núñez
Ofrena de flors barraques
- Som Fills del Poble
- La Millor de Totes
- Els Vint en Copes
Motius florals
- Florida Portazgo
- Don Bosco
- Gran Via-Garbinet
- Baver-Els Antigons
- Mercado Central
- Parque Plaza Galícia
- San Fernando
- Estos son los tres nuevos radares que ultima la DGT en Alicante… y dos de ellos son “especiales”
- Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
- Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas
- Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- La Policía Nacional detiene a una mujer por estafar 11.500 euros a una inquilina con un falso alquiler en La Cala de La Vila
- Carrera contrarreloj para capturar el último rinoceronte de Borneo y evitar su extinción
- La proliferación de racós y discotecas dificulta el tránsito seguro por las calles de Alicante en Hogueras