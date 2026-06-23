La Foguera Florida Portazgo revalida el primer premi a la millor ofrena de flors d’Alacant

La Foguera Florida Portazgo ha revalidat el primer premi de l’ofrena de flors de les Fogueres d’Alacant 2026, fet que la consolida com la gran vencedora d’un dels actes més emotius de les festes. Després de la celebració, diumenge i dilluns, de les dos jornades d’ofrena a la patrona d’Alacant, la Mare de Déu del Remei, la Federació de Fogueres ha fet pública la decisió del jurat d’esta tradicional cita festera.

A més d’imposar-se en la categoria d’ofrena de flors fogueres, Florida Portazgo també ha aconseguit el primer lloc en motius florals. Els premis de l’ofrena de flors 2026 s’entregaran este dimarts 23 de juny a les 12:30 hores en el racó de la Federació, a on es reconeixerà el treball de les comissions i barraques participants.

Premis de l’ofrena de flors 2026

Ofrena de flors fogueres

Florida Portazgo Don Bosco Hernán Cortés Baver-Els Antigons Mercado Central Gran Via-Garbinet Rambla de Méndez Núñez

Ofrena de flors barraques

Som Fills del Poble La Millor de Totes Els Vint en Copes

Motius florals

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