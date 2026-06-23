Elx CF
Les dates marcades en roig en el calendari estiuenc de l’Elx
Els mesos de juliol i agost, tot i que no hi ha competició, hi ha dies que cal tindre en compte en el món del futbol
L’Elx continua de vacacions després d’haver aconseguit la permanència per a celebrar, en la 2026-2027, la seua 26a temporada en Primera Divisió, segona consecutiva després d’haver consolidat l’ascens aconseguit fa ara un any de la mà d’Eder Sarabia.
L’estiu, com sol ser habitual, no comporta competició oficial, però sí que hi ha certes dates clau que tot franjaverd ha de tindre en compte per a no perdre’s cap detall de l’actualitat del seu equip, estiga en la platja, en el treball o de viatge pel món.
A continuació les detallem, una a una:
- 30 de juny: l’Elx, igual que la resta de clubs de Primera Divisió, coneixerà el calendari de lliga de la 2026-2027, en un acte que tindrà lloc a Madrid, concretament en la plaça de Colón, a les set de la vesprada. No serà un sorteig, sinó fruit de l’acord al qual han arribat tots per a evitar coincidències amb diverses seccions dels mateixos clubs, festius locals, etc.
- 1 de juliol: amb el calendari acabat d’eixir del forn, la plantilla de l’Elx, dirigida per Martín Anselmi, tornarà al treball. Ho farà amb les habituals proves físiques i mèdiques, però amb contacte amb la pilota i la gespa des del primer moment. De moment, poques cares noves, més enllà dels cedits que tornen, entre ells Abiel Osorio, que va ser fitxat el mes de gener passat.
- 3 d’agost: stage a Algorfa, en les instal·lacions de La Finca Resort, un habitual de la pretemporada franjaverda en els últims temps. La plantilla franjaverda romandrà en este recinte fins al 8 d’agost, per a apurar la seua preparació de cara a l’inici de la competició oficial.
- 14, 15, 16 i 17 d’agost: primera jornada de lliga, amb data exacta per definir per a l’Elx, segons el rival, ja que si als franjaverds els toca un equip amb gran presència de futbolistes en les fases finals del Mundial, la primera jornada s’ajornaria i els il·licitans no debutarien fins al cap de setmana següent.
- 31 d’agost: tancament del mercat estival de fitxatges. Amb la conclusió del mes estiuenc per antonomàsia s’acabarà també el temps de configurar les plantilles, amb especial interés, com sol ser habitual amb Christian Bragarnik, en el que puga ocórrer en els últims dies/hores de mercat.
A partir del mes de setembre, ja amb algunes jornades de lliga disputades, tornarà la rutina habitual de cada temporada, amb l’Elx competint cada setmana en lliga, els descansos obligats per parades FIFA i la segona competició en la qual estaran immersos els d’Anselmi, la Copa del Rei, les primeres rondes de la qual les disputaran a domicili contra rivals de categoria inferior.
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