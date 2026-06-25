Acaba el cicle de tallers mediambientals del CEM El Captivador de la Nucia
L’última sessió s’ha dedicat a les plantes comestibles i medicinals, amb la participació de 20 persones
Els tallers mediambientals programats pel CEM El Captivador han conclòs amb una gran participació. L’última sessió s’ha dedicat a les “Plantes silvestres comestibles i medicinals”, una activitat en la qual han participat 20 persones i que ha permés acostar els assistents al coneixement de la flora mediterrània, els seus usos tradicionals i les seues aplicacions tant gastronòmiques com medicinals. La formació ha sigut impartida pel professor Antonio Belda.
El CEM El Captivador ha previst reprendre la seua programació amb l’organització de nous tallers de temàtica ambiental. Estes activitats s’han plantejat per a celebrar-se un dissabte al mes, de matí, en les instal·lacions del centre.
Plantes comestibles i tradicionals
En esta formació, impartida per Antonio Belda Antolí, els 20 participants han pogut conéixer diferents espècies silvestres de la província d’Alacant, així com les seues propietats i maneres d’aprofitament. La sessió ha combinat continguts teòrics i pràctics, els quals han inclòs l’elaboració d’infusions, receptes tradicionals i la destil·lació d’herbes aromàtiques per a l’obtenció d’olis essencials.
Centre adherit a l’EAR
El CEM El Captivador s’ha adherit recentment a l’Estratègia d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana (EAR) i al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Esta adhesió ha suposat la seua incorporació als projectes i compromisos autonòmics en educació ambiental, canvi climàtic i sostenibilitat, a més de la possibilitat d’optar a subvencions, la qual cosa ha representat un salt qualitatiu per al CEM El Captivador.
Estes activitats han reforçat el compromís del CEM El Captivador amb l’educació ambiental, la divulgació científica i la sensibilització ciutadana, i han fomentat l’aprenentatge actiu i el contacte directe amb la natura, així com la participació en iniciatives que han promogut la sostenibilitat i el coneixement del medi natural.
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