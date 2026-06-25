Adán Aliaga s’endinsa en la mascletà per al seu nou projecte fílmic
El cineasta de Sant Vicent del Raspeig viu de prop l’última jornada pirotècnica en la plaça Los Luceros d’Alacant en el seu repte de rodar cada dia escenes durant tot l’any 2026
365 formas de vivir és el títol provisional del projecte que té entre mans el director de cine i productor alacantí Adán Aliaga, que té com a única missió “rodar una escena al dia durant els 365 dies de l’any 2026”. Per a fer-ho, este dimecres va triar endinsar-se en l’última mascletà de les Fogueres de manera improvisada i viure de prop l’explosió pirotècnica, “que quasi em trenca els timpans”, fa broma, ja que en alguna ocasió anterior l’havia gravada “des de lluny, però mai tan prop, i tindre eixe punt de vista des de dins fa goig”.
Este és només un exemple dels —fins a la festa de Sant Joan— 178 dies ja rodats per Aliaga en el seu “repte fílmic”, que va arrancar l’1 de gener i que finalitzarà el 31 de desembre. En estos moments es troba prop de l’equador del projecte, que durarà tot l’any 2026 i que pretén ser “un artefacte audiovisual de resignificació d’un arxiu personal i a partir d’ací construir la història d’un cineasta addicte a rodar, que soc jo, que no se m’hi veu, però tot estarà contat a través de la meua mirada”.
El procés resulta “a vegades divertit, a vegades esgotador”, confessa, i encara que cada mes proposa temes sobre els quals treballar —a vegades demana gravar gent dormint o besant-se i qui vol es posa a la seua disposició en el seu Instagram— és només una excusa oberta a la improvisació diària, ja que “uns dies rodes escenes més quotidianes i d’altres de més fantàstiques”.
Aliaga, dos vegades nominat als Goya i autor de treballs com El cuarto reino, Hardcore o La gàbia, treballa amb càmera digital, càmera analògica Bolex, fotos, telèfon mòbil i Super-8, i després haurà d’afrontar un any de muntatge, per la qual cosa encara és prompte per a entreveure un resultat. “El que importa és generar el teu arxiu per a després donar-li un sentit a la història, però al final el viatge mateix té més valor que la destinació”, considera el cineasta.
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