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La banyà que refresca una nit per al record a Alacant

L’aigua que van llançar els bombers de la ciutat i que esperaven centenars de persones va posar el colofó a les Fogueres

La banyà refresca la nit de la cremà a Alacant

La banyà refresca la nit de la cremà a Alacant

La Banyà refresca la noche de la Cremà en Alicante / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Quan les flames ja havien complit la seua funció i la nit avançava entre cendra i emoció, va arribar el moment més esperat pels alacantins: la banyà. L’aigua va irrompre en els carrers d’Alacant com una explosió d’alegria i va transformar la calor en crits i rialles. Durant uns minuts, el foc va cedir tot el protagonisme a l’aigua, convertida en la verdadera reina de la matinada de la nit de la cremà. Perquè a Alacant, quan la festa sembla que arriba a la fi, la banyà s’encarrega que ningú se’n vulga anar.

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