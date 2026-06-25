La banyà que refresca una nit per al record a Alacant

Quan les flames ja havien complit la seua funció i la nit avançava entre cendra i emoció, va arribar el moment més esperat pels alacantins: la banyà. L’aigua va irrompre en els carrers d’Alacant com una explosió d’alegria i va transformar la calor en crits i rialles. Durant uns minuts, el foc va cedir tot el protagonisme a l’aigua, convertida en la verdadera reina de la matinada de la nit de la cremà. Perquè a Alacant, quan la festa sembla que arriba a la fi, la banyà s’encarrega que ningú se’n vulga anar.