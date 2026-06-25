Sisme devastador
Espanya enviarà a Veneçuela personal de l’UME i ajuda de l’Agència de Cooperació pel terratrémol
El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha conversat per telèfon amb el seu homòleg veneçolà, Yván Gil, després dels terratrémols que han sacsat el país sud-americà
El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha oferit, este dijous, al seu homòleg veneçolà, Yván Gil, ajuda de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) i de la Unitat Militar d’Emergències (UME) després dels terratrémols que han sacsat el seu país.
Des del Ministeri de Defensa avancen a esta redacció que “estan pendents des de la matinada per si calia activar-se”. “Enviarem suport i personal”, asseguren les mateixes fonts, tot i que encara no estan tancats els detalls concrets d’eixa ajuda, segons estes fonts.
A falta de concretar el desplegament de l’ajuda, el Govern dona per fet que viatjaran membres de l’exercit per a col·laborar amb les autoritats locals, i es valora que puguen partir este mateix dijous.
Albares ha fet este oferiment al seu homòleg durant una conversa telefònica entre tots dos, pocs minuts abans d’agafar un vol amb el rei cap a Mèxic per a assistir al partit del Mundial de Futbol entre Espanya i l’Uruguai que es disputa la matinada de dissabte.
Fonts d’Estrangers han indicat que el ministre ha traslladat al seu homòleg de Veneçuela la seua solidaritat després que dos terratrémols de magnitud 7,2 i 7,5 hagen causat, este dimecres, la mort de vora 32 persones, així com més de 700 ferits.
La Generalitat de Catalunya se suma a l’ajuda
Tots dos han quedat a tornar a parlar en l’escala que tindrà lloc a la República Dominicana per a concretar eixa ajuda, segons han indicat les fonts.
La Generalitat de Catalunya també ha activat “els dispositius de cooperació per a enviar l’ajuda que siga necessària”, segons ha avançat el president, Salvador Illa. “Catalunya està amb el poble veneçolà en estos moments tan difícils”, ha expressat en un missatge en xarxes socials, en el qual transmet “tot el nostre suport a les persones afectades pel terratrémol i a les seues famílies”.
Des de la Comunitat de Madrid s’ha oferit al Ministeri de l’Interior l’Equip d’Emergència i Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid (ERICAM) per a ajudar en les tasques de rescat després del terratrémol de Veneçuela.
“Estarem a la seua sencera disposició, perquè són dels millors; és un equip d’elit que està especialitzat en rescats i en ajuda a víctimes”, ha indicat Isabel Díaz Ayuso durant una entrevista en Telecinco este dijous.
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