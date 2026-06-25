Periodistes nord-americans descobrixen les Fogueres de Sant Joan de la mà del Patronat de Turisme Costa Blanca
Els professionals participants col·laboren habitualment amb algunes de les publicacions de viatges i estil de vida amb més difusió internacional
El Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca ha rebut la visita de cinc destacats periodistes especialitzats en viatges i turisme dels Estats Units, que han recorregut la província per a conéixer de primera mà alguns dels seus principals atractius, amb un especial protagonisme per a les Fogueres de Sant Joan, una de les festes més emblemàtiques de la Comunitat Valenciana i declarades d’interés turístic internacional.
Esta acció promocional, inclosa en el Pla operatiu del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca 2026, va organitzar-se en col·laboració amb l’Oficina Espanyola de Turisme (OET) de Nova York arran de l’interés que van mostrar estos professionals a descobrir i divulgar l’oferta turística de la Comunitat Valenciana entre el mercat estatunidenc.
El grup ha romàs a la Costa Blanca des del 19 de juny, coincidint amb els dies grans de les Fogueres, i ha completat el seu recorregut per la Comunitat Valenciana amb visites també a les províncies de València i Castelló.
Els periodistes participants col·laboren habitualment amb algunes de les publicacions de viatges i estil de vida amb més difusió internacional, entre les quals cal mencionar Lonely Planet, Travel + Leisure, Food & Wine, National Geographic, AFAR, USA Today, Forbes, The Boston Globe o Salon.com. L’expedició ha estat acompanyada, a més, per un representant de l’Oficina Espanyola de Turisme de Nova York.
Durant la seua visita a la província han assistit, acompanyats pel director del Patronat de Turisme Costa Blanca, José Mancebo, a alguns dels actes més representatius de les Fogueres de Sant Joan, com una mascletà o la tradicional ofrena de flors. A més, han recorregut altres destinacions turístiques de referència com l’illa de Tabarca, Santa Pola, Elx i Benidorm, amb l’objectiu de conéixer la diversitat paisatgística, cultural, gastronòmica i patrimonial de la Costa Blanca.
Per al president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, este press trip “ha constituït una oportunitat estratègica per a reforçar la projecció internacional de la província i situar les Fogueres de Sant Joan com un dels grans reclams turístics i culturals de la Mediterrània, gràcies a la difusió d’estos periodistes en alguns dels principals mitjans especialitzats del mercat nord-americà”. Accions com esta, ha remarcat Pérez, “demostren que s’està complint amb un mercat tan important com el nord-americà i han sigut, sens dubte, la prova que cada vegada era més necessària la connexió entre els dos mercats”.
Este viatge, organitzat també en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, Turespaña i els ajuntaments de les localitats implicades, ha suposat la culminació de l’estratègia promocional desenrotllada pel Patronat Costa Blanca durant el primer semestre de 2026 per a reforçar el posicionament de la destinació a Nord-amèrica. Entre les accions que s’han dut a terme destaquen la participació en la Toronto Golf & Travel Show, la trobada Costa Blanca Showcase Travel USA & Canada amb operadors d’USTOA, la presència en Seatrade Cruise Global de Miami, les jornades directes de Turespaña per a Nord-amèrica celebrades a Mont-real i la fira NAFSA, especialitzada en turisme idiomàtic i intercanvi universitari.
El mercat estatunidenc ha mostrat una evolució molt positiva per a la província. En 2025 van visitar la Costa Blanca més de 97.000 turistes procedents dels Estats Units, un 25 % més que l’any anterior, la qual cosa va suposar prop de 20.000 visitants addicionals. A més, va créixer l’interés per viatjar a Alacant, amb més de 283.000 busques de vols registrades en sis mesos des dels Estats Units, principalment des de Nova York, Miami i Los Angeles, un 15 % més que en el mateix període anterior.
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