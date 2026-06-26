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Calp celebrarà demà l’elecció i la coronació de les reines de les Festes

La plaça Major acollirà este dissabte la gala d’elecció i proclamació de les reines de les Festes de Calp 2026

La Comissió de Festes de Calp 2026 celebrarà este dissabte un dels seus actes més esperats en la plaça Major

La Comissió de Festes de Calp 2026 celebrarà este dissabte un dels seus actes més esperats en la plaça Major / INFORMACIÓN

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R. E.

La Comissió de Festes 2026 celebrarà demà dissabte, 27 de juny, l’acte d’elecció i proclamació de la reina de les Festes de Calp i la reina infantil en la plaça Major. Este acte, que arrancarà a les 21:30 hores, és un dels més importants dels que organitza la Comissió de Festes, ja que suposa la presentació de la Comissió al complet.

29 jóvens calpines de 18 anys optaran al títol de reina de les Festes, màxima representant femenina de les festes, en el mateix acte que servirà per a triar la reina infantil entre les 18 dames de huit anys. Totes les candidates a reina estaran acompanyades per xiquets i jóvens de les quintes de 2018 i 2008 que formen part de la Comissió de Festes i pels festers i festeres de la quinta de 1988 que completen la comissió que presidix Marga Baeza Ortolá.

Las reinas de 2025 serán las encargadas de extraer los nombres de las nuevas representantes de las fiestas calpinas.

Les reines de 2025 seran les encarregades d’extraure els noms de les noves representants de les festes calpines / INFORMACIÓN

L’elecció de les reines es farà, igual que altres anys, per sorteig davant de notari en una gala que suposa la presentació oficial de la Comissió de Festes i que servirà també per a acomiadar les reines de les Festes de 2025. Com marca la tradició, les reines de l’any anterior, Neus Santos Tur i Neus Díaz Fernández, seran les encarregades d’extraure els noms de les noves reines, que es llegiran una vegada que les corts d’honor estiguen presents en l’escenari. L’acte estarà presentat pels festers Jorge Fernández i Ximo Morató.

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L’acte se celebra en la plaça Major, en la qual s’habilitarà una gran passarel·la d’arribada a l’escenari i s’hi instal·laran 1.800 cadires. La Comissió de Festes de 2026, encarregada de l’organització de les festes patronals que se celebraran en agost, ja ha fet altres actes dins del programa que correspon a enguany, com l’organització de la cavalcada dels Reis Mags o els actes de la Setmana Santa.

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