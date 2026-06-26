Mundial 2026
El Centre de Tecnificació d’Alacant torna a obrir per a l’Espanya-Uruguai d’esta matinada
Després de no emetre la victòria contra l’Aràbia Saudita, el Pedro Ferrándiz instal·la de nou les pantalles gegants per a este últim partit de la fase de grups
El Centre de Tecnificació tornarà a viure esta matinada (de divendres a dissabte) la festa del Mundial amb la selecció. El recinte obrirà les portes per a l’Espanya-Uruguai (2 de la matinada, horari peninsular) de l’última jornada de la fase de grups.
El Pedro Ferrándiz permetrà accedir als aficionats des d’una hora abans de l’encontre per a facilitar l’accés en una jornada esportiva que arrancarà menys de dos hores després de la disparada dels focs artificials en la platja del Postiguet.
Serà la segona vegada durant este Mundial que els aficionats a la “roja” puguen seguir, des del Centre de Tecnificació, l’equip de Luis de la Fuente. L’anterior va ser en la decebedora estrena contra Cap Verd, que va acabar amb empat a zero. En la jornada 2 no es va obrir el recinte, ja que va coincidir en dia i hora amb l’ofrena de flors de les Fogueres.
El regidor d’Esports, Manuel Villar, ha explicat que “una vegada superats els dies grans de les festes de Fogueres de Sant Joan, reprenem la cita amb la selecció amb este últim encontre de la fase de grups i abans d’iniciar-se les eliminatòries, i tornarem a connectar les pantalles gegants instal·lades en el Centre de Tecnificació”.
“Estem convençuts que l’afició alacantina tornarà a bolcar-se amb Espanya en esta matinada del dia 27 contra l’Uruguai, tal com ja va fer en el debut del dilluns de la setmana passada contra Cap Verd”, ha subratllat Villar.
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