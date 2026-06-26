Compromís porta a les Corts la reclamació per a recuperar la tercera aula d’Infantil del CEIP El Romeral d’Alcoi
La formació registra una proposició no de llei i famílies i AMPA viatgen a València per a denunciar la falta de respostes d’Educació
Compromís ha traslladat a les Corts Valencianes la reivindicació de les famílies del CEIP El Romeral per a recuperar la tercera aula d’Infantil de 3 anys suprimida per al pròxim curs. El vicealcalde d’Alcoi, Àlex Cerradelo, representants de l’AMPA i famílies afectades es van desplaçar dijous al Parlament autonòmic per a defendre una petició que, asseguren, afecta 19 famílies i tindrà conseqüències en l’escolarització pública de la ciutat. El cas ha mobilitzat, des de fa setmanes, pares i mares amb l’arreplega de firmes i escrits al Síndic de Greuges.
Durant la visita van mantindre una reunió amb el diputat de Compromís Gerard Fullana, que va mostrar el suport de la formació a la reivindicació i va criticar la decisió de la Conselleria d’Educació. Segons va explicar, Compromís impulsarà diferents iniciatives parlamentàries per a intentar que el Govern valencià reconsidere el tancament d’esta unitat.
Entre estes figura el registre d’una proposició no de llei (PNL), amb la qual la formació pretén que la Conselleria explique els motius de la supressió de l’aula i que els diferents grups polítics fixen públicament la seua posició sobre l’assumpte. A més, també presentarà diverses preguntes parlamentàries perquè el departament autonòmic responga de manera oficial sobre esta decisió.
Situació “angoixant”
Cerradelo va assegurar que Compromís continuarà defenent la reivindicació de les famílies des de les Corts i va afirmar que estaran pendents del posicionament del Partit Popular i, en particular, del portaveu popular i diputat alcoià Fernando Pastor durant la tramitació de la iniciativa.
Per la seua banda, les famílies i l’AMPA van traslladar als representants autonòmics la situació que estan vivint, que descriuen d’“angoixant”. Denuncien que el tancament de l’aula deixa sense plaça en el centre triat diversos menors i lamenten la falta de resposta de la Conselleria a les sol·licituds d’informació i reunions que han fet fins al moment.
Decisió perjudicial
Compromís sosté que portar el cas al Parlament valencià permetrà donar visibilitat al conflicte i obligarà la Generalitat a oferir explicacions sobre una decisió que considera perjudicial per a l’educació pública d’Alcoi. Tant la formació com les famílies insistixen a reclamar que la Conselleria rectifique i mantinga la tercera aula d’Infantil en el CEIP El Romeral.
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