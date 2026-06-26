Fira internacional
La Costa Blanca desplega el seu potencial com a destinació de turisme de congressos en el mercat britànic
L’organisme de la Diputació d’Alacant participa estos dies a Londres en “The Meeting Show” per a mantindre reunions directes amb compradors i proveïdors del sector
El Patronat Costa Blanca participa estos dies a Londres en “The Meeting Show”, la fira de referència internacional per al turisme de negocis, congressos i incentius (MICE). El director de l’organisme turístic de la Diputació, José Mancebo, ha destacat que “la província d’Alacant acudix a esta cita amb l’aval d’una connectivitat aèria excel·lent” i ha avançat que, per a esta temporada d’estiu (abril-octubre de 2026), l’aeroport d’Alacant-Elx té previstos 2,4 milions de seients procedents del mercat britànic, la qual cosa suposa un increment del 8,6 % respecte a l’any anterior.
Els viatgers s’hi desplacen principalment des de Londres (26,2 %), Manchester (14 %) i Bristol (8 %), amb connexions garantides per sis aerolínies de referència: Ryanair, easyJet, Jet2, TUI Airways, British Airways i Vueling.
“Malgrat les fluctuacions dels últims anys, el Regne Unit es manté com el principal emissor de visitants per al nostre territori”, ha manifestat Mancebo, que ha ressaltat que la delegació de la Costa Blanca “reivindica els arguments competitius de la província per al turisme de negocis: una planta hotelera d’alt nivell, una climatologia privilegiada i un ecosistema sòlid d’empreses de servicis auxiliars —agències receptives, logística, transport i suport audiovisual— preparades per a acollir esdeveniments internacionals”.
Esta acció, emmarcada en el Pla operatiu de 2026, se celebra sota el paraigua de Turespaña i en coordinació amb Turisme Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de mantindre reunions directes amb els compradors i proveïdors més influents del sector per a tancar acords comercials.
APHA, en l’agenda internacional
L’Associació Provincial d’Hotels i Allotjaments Turístics d’Alacant (APHA) és una de les sis entitats coexpositores que han mantingut una agenda de trobades professionals en les tres taules de treball assignades a la destinació. La seua gerent, Montse Cárceles, ha mantingut diferents cites amb professionals del sector per a mostrar la capacitat per a acollir esdeveniments, congressos i reunions d’alt valor afegit. Encara que l’esdeveniment congrega principalment emissors britànics, APHA ha mantingut també reunions amb agències de les noves línies obertes des d’Alacant que representen altres mercats també interessants.
L’Associació ha valorat la fortalesa d’un sector que evoluciona cap a una transformació profunda marcada per la sostenibilitat i la digitalització, amb una projecció de negoci a Espanya que arribarà als 15.794 milions d’euros en 2027. Entre els seus principals beneficis destaca la seua capacitat per a desestacionalitzar la demanda i diversificar l’activitat, cosa que permet atraure perfils de visitants de més valor afegit. Com a dada destacada, en 2025, un viatger de reunions va gastar de mitjana 2,7 vegades més al dia que un viatger d’oci, la qual cosa evidencia l’alt valor d’este perfil. Així mateix, el MICE impulsa l’intercanvi de coneixement i innovació, genera ocupació local i fomenta un llegat social i cultural durador que beneficia la comunitat local.
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