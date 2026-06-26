La JQCV obri el termini de matrícula per a les proves de C1 i C2 de valencià
El termini de matrícula finalitza el pròxim 6 de juliol i el cost és de 23,39 euros
La Generalitat Valenciana ha obert, este dijous, el termini de matrícula per a les proves dels nivells C1 i C2 de la JQCV —Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià—, els dos nivells més alts de domini lingüístic segons l’MECR —Marc Europeu Comú de Referència—. El termini d’esta prova, que només pot fer-se a la Comunitat Valenciana, estarà obert fins al 6 de juliol. La JQCV només obri convocatòria ordinària una vegada a l’any. Les dos proves es dividiran en dos jornades cada una. La cita prèvia telemàtica és imprescindible per a formalitzar la matrícula i el pagament de la taxa.
Els exàmens: 3, 17 i 24 d’octubre
La prova de C1 serà:
- El 3 d’octubre de 2026 a les 9:00 hores s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites.
- El 17 d’octubre de 2026 s’avaluarà l’àrea d’expressió i interacció orals.
La prova de C2 serà:
- El 3 d’octubre de 2026 a les 9:00 hores s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, estructures lingüístiques i expressió i interacció escrites.
- El 24 d’octubre de 2026 s’avaluarà l’àrea d’expressió i interacció orals.
Els aspirants podran consultar l’hora exacta de la prova oral en la pàgina web de la JQCV. La matrícula de cada examen té un cost de 23,39 euros.
Les proves es faran en els municipis d’Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d’Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.
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