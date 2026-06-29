Alacant avança en el derrocament de la guarderia ocupa d’Altozano per a construir una plaça pública
L’Ajuntament licita els treballs per a reurbanitzar un tram del carrer Roselló amb un pressupost de 334.000 euros i un termini d’execució de sis mesos
L’Ajuntament d’Alacant avança en la construcció d’una nova plaça pública a Altozano, a on fins ara hi havia una guarderia en ruïnes, que, a més, estava ocupada. El Govern local aprovarà este dimarts la licitació dels treballs per al derrocament de l’edifici i la reurbanització de l’entorn, amb un pressupost de 334.000 euros i un termini d’execució de sis mesos.
Segons ha anunciat l’executiu popular en un comunicat, la intenció és que la Junta de Govern Local valide l’obertura del concurs públic per a executar el citat projecte, sol·licitat insistentment pels residents de l’entorn, a causa del problema de salubritat i seguretat que suposa per al veïnat. L’actuació consistix en el derrocament de l’immoble en ruïnes situat en el número 33 del carrer Roselló i la creació d’una xicoteta plaça pública, una vorera i una calçada nova.
La regidora d’Infraestructures, Cristina García, ha afirmat que “esta obra suposarà una millora sensible de l’espai urbà en este carrer, que era una qüestió molt demanada pels veïns”. Segons la regidora del PP, “el carrer Roselló es transforma per a ser accessible per a tots, una de les prioritats d’este equip de govern, i, a més, guanya un espai urbà al generar una placeta per a la convivència i per al gaudi dels residents”.
Abandó
Este solar, que antany va albergar una escola infantil, va ser expropiat pel Govern local al veure’s afectat per una de les modificacions del Pla general de 1987, en concret pel Pla especial de reforma interior del sector Cerámica-Els Àngels. En este document, s’aprovava destinar el terreny a l’ampliació de la vorera i la calçada confrontants, així com, parcialment, a la creació d’una plaça nova al costat d’un altre solar municipal annex que actualment funciona com a aparcament improvisat.
Després d’això, l’edifici es va sumir en l’oblit i, amb el pas del temps, es va convertir en una casa ocupa, en la qual conviuen persones sense llar. Tot això ha generat queixes per l’estat de salubritat que presenten tant l’immoble com els voltants. L’estructura fins i tot acumula diverses solsides parcials i presenta una situació completament incompatible amb un espai habitat.
Posteriorment, el desembre de 2023, els tècnics municipals van redactar un projecte per a definir els treballs de derrocament necessaris del que l’Ajuntament qualifica de “vivenda en ruïna”. A més, el document inclou també les labors de reurbanització del solar.
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