Un aperitiu de tres pel·lícules: el festival de l’Alfàs avança el seu programa amb “Cine al carrer”
L’agenda oferix projeccions familiars, del 30 de juny al 2 de juliol, en la plaça de les Escoles Velles
El 38é Festival de Cine i Curtmetratges de l’Alfàs del Pi començarà a calfar motors abans de la seua inauguració oficial amb una nova edició de “Cine al carrer”, una de les activitats paral·leles més consolidades del certamen. Durant els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, veïns i visitants podran gaudir de tres sessions gratuïtes de cine a l’aire lliure en la plaça de les Escoles Velles, totes a partir de les 22:00 hores.
La iniciativa, pensada per a un públic familiar, servirà com a avançament de la programació del festival i oferirà alguns dels títols més recents dirigits a menuts i grans.
Pel·lícules per a veure
El cicle arrancarà el dimarts 30 de juny amb Cómo entrenar a tu dragón, l’adaptació d’acció real del conegut clàssic d’animació. La pel·lícula seguix la història d’Hipo, un jove viking que desafia les tradicions del seu poble al fer-se amic de Desdentao, un drac a qui tots consideren una amenaça. La relació entre els dos canviarà la manera d’entendre la convivència entre humans i estes criatures.
La programació continuarà el dimecres 1 de juliol amb Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata, dirigida per Miguel Ángel Lamata. En esta nova entrega, Pakete i la resta del seu equip hauran de resoldre una estafa que posa en perill el seu camp de futbol, en una aventura que combina humor, amistat i treball en equip.
El dijous 2 de juliol conclourà el cicle amb Paddington: Aventura en la selva. L’entranyable os viatjarà al costat de la família Brown fins al Perú per a visitar la seua tia Lucy, encara que un misteri inesperat acabarà portant-los a recórrer la selva amazònica i les muntanyes peruanes a la recerca de respostes.
Donar pas al festival
Amb esta programació gratuïta, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi torna a apostar per acostar el sèptim art a tots els públics i convertir els espais públics del municipi en sales de cine a l’aire lliure. “Cine al carrer” servirà, així, com a preludi de la 38a edició del certamen, que, durant el mes de juliol, tornarà a reunir en la localitat destacats professionals de la indústria audiovisual i nombrosos aficionats al cine.
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