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Bàsquet

Awa Fam firma la seua millor exhibició en la WNBA amb un encert brutal en el triple

La jugadora de Santa Pola va firmar 21 punts, la seua màxima anotació, i un escandalós 5/6 des de la línia de tres

Awa Fam somriu després d’acabar un partit de la WNBA

Awa Fam somriu després d’acabar un partit de la WNBA / Seattle Storm

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Pau Pardo

Ha nascut una estrela. Awa Fam ha arribat a la WNBA com un cicló i, als seus 20 anys, ja és una de les jugadores més estimulants de la lliga nord-americana, a la qual acaba d’arribar després de firmar un doblet amb València Basket. El seu últim partit, la victòria de Seattle Storm contra Atlanta Dream, ha sigut el millor que ha fet fins a la data, amb unes estadístiques d’infart.

La jugadora de Santa Pola va firmar una exhibició dominant molts registres i, sobretot, sent un malson constant per al seu rival en termes d’anotació. Fam va firmar la seua millor xifra anotadora des que va aterrar en la franquícia, amb un total de 21 punts anotats.

Awa Fam, jugadora de Seattle Storm

Awa Fam, jugadora de Seattle Storm / X

Cinc de sis en triples

Les dades, a més, mostren una efectivitat aclaparadora. Fam va anotar cinc dels sis triples que va intentar i huit dels nou tirs de camp, la qual cosa demostra una qualitat i una capacitat per a calibrar el tir impròpies d’una jugadora de la seua edat i en un escenari de màxima pressió com és la principal lliga de bàsquet del món.

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Creixement brutal en el tir de tres

El creixement està sent meteòric. Segons xifres del periodista Sergio Llebrés, el curs passat, en València Basket, va firmar 27 triples en 41 partits (0,65 per xoc), mentres que als Estats Units porta ja 21 triples en els seus primers 14 partits (1,65 de mitjana), un salt de qualitat abismal en un registre clau en el bàsquet modern com és el tir de tres punts.

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