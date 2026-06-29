La CEV preveu que la Comunitat Valenciana cresca enguany un 2,7 %
La demanda interna es manté com el principal motor de l’economia de la regió
La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) calcula que l’autonomia creixerà enguany al voltant del 2,7 %, encara que ho condiciona al fet que es reduïsca la incertesa internacional i es mantinguen la fortalesa del mercat laboral, el consum i l’impuls de les inversions associades a la reconstrucció de la dana i als fons NextGeneration EU.
Així ho arreplega en l’Informe de conjuntura i perspectives econòmiques corresponent al primer trimestre de 2026, que constata que l’economia de la Comunitat manté un comportament sòlid, estable entre les més dinàmiques de l’entorn, encara que comença a moderar el ritme de creixement que va registrar durant la segona mitat de 2025.
La patronal es fa eco de les estimacions de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), que assenyalen que l’economia valenciana va avançar un 0,5 % en taxa trimestral i un 3,2 % en taxa anual durant el primer trimestre de l’any. Encara que el creixement trimestral es va situar una dècima per davall del conjunt d’Espanya, en termes interanuals la Comunitat supera en cinc dècimes la mitjana nacional i en 1,9 punts percentuals la de la zona euro.
Consum
L’informe destaca que el creixement continua basant-se fonamentalment en la fortalesa de la demanda interna, el bon comportament del consum privat i públic, el manteniment de la inversió i la recuperació de les zones afectades per la dana.
La demanda exterior, per contra, presenta una evolució més desigual, amb un menor dinamisme del comerç de mercaderies, compensat pel bon comportament del turisme internacional.
Des del punt de vista sectorial, la construcció i els servicis continuen liderant el creixement de l’economia valenciana. La construcció manté una evolució favorable impulsada per la rehabilitació, la reconstrucció i la inversió pública i privada, mentres que el sector servicis continua beneficiant-se del dinamisme del turisme, el comerç i la creació d’ocupació.
Per contra, la indústria mostra un comportament més irregular. La producció industrial va retrocedir en el primer trimestre, amb diferències significatives entre branques d’activitat. Mentres la indústria taulellera va ser l’única gran activitat manufacturera que va incrementar la seua producció en termes anuals, altres sectors com el metall, el tèxtil, el calçat o el material de transport continuen acusant una evolució més feble.
El sector primari continua desenrotllant la seua activitat en un context complex, condicionat per la reducció de les collites, l’increment dels costos de producció, els problemes fitosanitaris i la competència de tercers països.
Perspectives
Pel que respecta a les previsions, en un escenari en el qual la incertesa internacional vaja remetent i continuen actuant com a motors de l’activitat la fortalesa del mercat laboral, el consum la reconstrucció després de la dana i l’execució dels fons NextGeneration EU, la Confederació estima que la Comunitat Valenciana podria créixer enguany prop del 2,7 %.
Un creixement que permetria continuar generant ocupació i reduint la desocupació, encara que continuarà sent determinant l’evolució del context geopolític i dels costos energètics i logístics, que continuen condicionant les decisions d’inversió i la competitivitat de nombrosos sectors empresarials.
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