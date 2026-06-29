Víctimes del sisme
Més de 130 veneçolans deportats pels EUA moren el mateix dia de la seua arribada pel terratrémol
El grup de 147 persones, procedents de Miami, va ser allotjat temporalment en un hotel a La Guaira que va col·lapsar
Redacció
Un grup de 147 veneçolans deportats des dels Estats Units va arribar al país el mateix 24 de juny, poques hores abans dels terratrémols que van sacsejar el nord de Veneçuela, i la gran majoria va morir després de la solsida de l’hotel a on les autoritats els havien allotjats temporalment a La Guaira.
En un vol procedent de Miami, els immigrants deportats pels Estats Units van tornar a Veneçuela i van arribar al país per l’ara destruït aeroport internacional Simón Bolívar de Maiquetía el mateix dia en què van ocórrer els sismes. Van arribar sis hores abans que es produïra la tragèdia que endola Veneçuela, informa l’agència Ansa Latina.
Després dels tràmits d’arribada, el grup —integrat per 120 hòmens, 19 dones, cinc xiquets i dos xiquetes— va ser traslladat sota custòdia estatal a l’hotel La Llanada, a La Guaira, en el sector La Llanada de Macuto, instal·lació administrada per la Fundació Misión Negra Hipólita, una entitat dependent del Govern veneçolà.
Hores després, els dos sismes de magnitud 7,2 i 7,5 van provocar el col·lapse de l’estructura, com d’altres tantes a La Guaira. Segons testimoniatges de supervivents difosos per familiars, només 12 persones van aconseguir eixir amb vida d’entre els derrocs del citat establiment hoteler. “Dels deportats, en quedem 12”, va relatar un dels supervivents.
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