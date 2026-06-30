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Pressupostos 2026

Asfíxia al valencià: Vox exigix al Consell una altra retallada del 30 % a l’AVL per a deixar només els diners de les nòmines

Els d’Abascal plantegen una esmena als pressupostos de Pérez Llorca que detrau 972.000 euros més per a destinar-los al Consell Jurídic

Recent presa de possessió dels nous acadèmics, amb el vicepresident Díez en el centre

Recent presa de possessió dels nous acadèmics, amb el vicepresident Díez en el centre / Francisco Calabuig / LEV

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José Luis García Nieves

Diego Aitor San José

València

El síndic de Vox en les Corts va dir que aspiraven a “asfixiar” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i, per segon any consecutiu, hi estan treballant a fons. La formació ha presentat una esmena als pressupostos de 2026 en la qual resten 972.000 euros del ja minvat pressupost de l’entitat per a lliurar-los al Consell Jurídic Consultiu, un altre òrgan estatutari.

Amb esta nova tisorada del 30 % (l’any passat va ser del 25 %), l’entitat normativa del valencià es quedaria amb tot just 2,17 milions d’euros per a funcionar. Això de funcionar és un dir, perquè, amb este canvi, la major part aniria destinada al capítol de personal (1,84 milions), que també es veu retallat en 870.000 euros, i quedarien 320.000 euros per a béns i funcionament.

Vox vol llevar fins i tot l’escassa partida per a foment de l’ús del valencià en els mitjans de comunicació que havia pressupostat el PP, de 50.000 euros, i 12.000 més per als Premis Carme Miquel.

Si es complixen els plans de Vox, el Consell Jurídic Consultiu guanyaria 970.000 euros per a una ferramenta d’intel·ligència artificial.

Caldrà veure en què queda finalment l’amenaça de Vox, tot i que el PP tampoc ha descartat en els últims dies que anara a frenar les amenaces del seu soci. Ara ve el debat de les esmenes i el joc de pressió de Vox per a condicionar els comptes de Pérez Llorca.

Des de l’any passat, l’AVL ha tingut seriosos problemes per a portar avant la seua activitat de promoció del valencià, i s’ha recolzat en institucions com la Diputació de València per a organitzar els actes de l’Escriptor de l’Any.

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L’entitat està celebrant el seu 25é aniversari, en ple relleu en la presidència. Verònica Cantó ha mantingut una actitud d’oposició davant de les retallades del Consell, així com a les crítiques sobre la seua activitat. Mazón va arribar a amagar amb un canvi de llei de l’AVL i del seu nom, una cosa per a la qual no té majoria el PP. Amb l’arribada de Llorca i del vicepresident José Díez, la tensió, almenys en les formes, s’ha reduït molt. Una altra cosa serà el pressupost amb què compte la institució.

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