Succesos
La Guàrdia Civil investiga una empresa del Comtat per comercialitzar mel ecològica que no complia la normativa
La inspecció realitzada per l’Institut Armat i personal de la Generalitat culmina amb la immobilització de més d’11.500 quilos de producte per irregularitats en la traçabilitat
La Guàrdia Civil investiga una empresa del Comtat després de detectar possibles irregularitats en la comercialització de mel etiquetada com a ecològica. L’actuació, desenrotllada en col·laboració amb altres organismes, ha permés comprovar deficiències que han motivat la immobilització cautelar del producte, segons ha informat este dimarts la Comandància d’Alacant.
L’actuació es va iniciar el mes de maig passat, quan els agents van tindre coneixement de possibles incompliments per part d’una empresa que presumptament envasava i comercialitzava mel convencional com si fora ecològica.
Després de diverses gestions d’investigació, es va dur a terme una inspecció en una nau industrial d’un municipi de la comarca del Comtat, que no ha sigut concretat per la Guàrdia Civil. En l’actuació van participar agents del Servici de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil d’Alacant, acompanyats de personal del Servici de Control i Qualitat i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Generalitat Valenciana.
Durant la inspecció, els agents van comprovar diverses irregularitats relacionades amb la traçabilitat del producte, la qual cosa va motivar la immobilització cautelar d’aproximadament 11.529 quilograms de mel.
Així mateix, es va procedir a prendre dos mostres del producte, que s’han remés al laboratori agroalimentari acreditat per a fer-ne l’anàlisi, amb la finalitat de verificar si complix la normativa vigent en matèria d’agricultura ecològica.
La investigació continua oberta i s’estan instruint diligències policials per estos fets.
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