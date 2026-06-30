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L’alacantina Alicia Garijo, premiada pels empresaris de les arts escèniques valencianes

L’exdirectora de l’Arniches és una de les guardonades en la Trobada de Premis Avetid 2026 que s’entreguen el 6 de juliol a València

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, José María García, Iguana Teatre, Proyecto Inestable, Carme Teatre i Teatre Círculo també seran homenatjats

La gestora cultural alacantina Alicia Garijo

La gestora cultural alacantina Alicia Garijo / Rafa Arjones

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África Prado

África Prado

L’alacantina Alicia Garijo, que durant huit anys va ser directora del Teatre Arniches i delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Alacant, serà guardonada amb el Premi Estimada el pròxim 6 de juliol a València en la Trobada de Premis Avetid 2026, uns guardons que concedix l’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques amb els quals reconeix professionals, empreses, sales i companyies per la seua aportació a les arts escèniques.

La Trobada de Premis Avetid 2026 dona visibilitat i reconeixement a un total de set guardonats vinculats al teatre, a la dansa, al circ o a les arts de carrer. El comité ha decidit atorgar el Premi Entitat a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per la seua contribució a la difusió, protecció i normalització del valencià, objectiu comú del sector escènic valencià.

Els guardons més emotius recauran en la gestora cultural Alicia Garijo per contribuir a l’enfortiment i al creixement de les arts escèniques en tota la Comunitat Valenciana com a funcionària de carrera, delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i directora del Teatre Arniches d’Alacant fins a principis de l’any passat, lloc que va deixar per jubilació. El Premi Estimat serà per a José María García, una figura també essencial en la dinamització cultural local des de la Casa de Cultura de Puçol (València), entre altres projectes.

Premis Avetid d’Or a la trajectòria

A estos se sumen els Premis Avetid d’Or, que reconeixen el recorregut i talent de més de 25 anys d’història de sales, companyies i empreses de Castelló, València i Alacant. Enguany són per a Teatre Círculo, centre de creació, producció, exhibició i laboratori de residències; la companyia Carme Teatre, amb 34 produccions i diversos guardons que reconeixen la seua qualitat; i per a Proyecto Inestable, que treballa en la difusió, reflexió i investigació teatral a través de diverses iniciatives.

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Finalment, Iguana Teatre, productora i distribuïdora d’espectacles balear que ha aconseguit acostar creacions pròpies i clàssics renovats a milers d’espectadors i espectadores de totes les edats, rebrà una menció especial.

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