Mediterráneo clou les Fogueres d’Alacant amb l’últim castell de focs
El veredicte del concurs nocturn i de les mascletaes de Luceros està previst per a este dimarts després de cinc nits de pólvora al Postiguet
El concurs de castells de focs artificials de les Fogueres va tancar este dilluns la seua quinta i última nit amb la disparada de Fuegos Artificiales del Mediterráneo des del Postiguet. L’empresa de Vilamarxant ha clos un certamen marcat per la nova ubicació de la disparada. Està previst que este dimarts es coneguen els guanyadors, tant en el concurs nocturn com en el de mascletaes de Luceros.
L’última nit ha posat fi a cinc jornades consecutives de focs artificials al costat del litoral alacantí. Pirotecnia Zaragozana va obrir el concurs dijous, seguida per Pibierzo divendres, Germans Ferrández dissabte, Pirotecnia Alto Palancia diumenge i Fuegos Artificales del Meditarráneo este dilluns. El veredicte permetrà tancar també el cicle pirotècnic de les Fogueres de 2026, amb premis pendents per als castells i per a les mascletaes disparades en la plaça Los Luceros. Enguany hi haurà un nou guanyador, ja que el triomfador de 2025, Germans Sirvent, no ha participat en esta edició.
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