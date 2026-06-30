Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Mediterráneo clou les Fogueres d’Alacant amb l’últim castell de focs

El veredicte del concurs nocturn i de les mascletaes de Luceros està previst per a este dimarts després de cinc nits de pólvora al Postiguet

Mediterráneo clou el concurs de castells de les Fogueres d’Alacant

Mediterráneo clou el concurs de castells de les Fogueres d’Alacant

Rafa Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Borja Campoy

Borja Campoy

El concurs de castells de focs artificials de les Fogueres va tancar este dilluns la seua quinta i última nit amb la disparada de Fuegos Artificiales del Mediterráneo des del Postiguet. L’empresa de Vilamarxant ha clos un certamen marcat per la nova ubicació de la disparada. Està previst que este dimarts es coneguen els guanyadors, tant en el concurs nocturn com en el de mascletaes de Luceros.

L’última nit ha posat fi a cinc jornades consecutives de focs artificials al costat del litoral alacantí. Pirotecnia Zaragozana va obrir el concurs dijous, seguida per Pibierzo divendres, Germans Ferrández dissabte, Pirotecnia Alto Palancia diumenge i Fuegos Artificales del Meditarráneo este dilluns. El veredicte permetrà tancar també el cicle pirotècnic de les Fogueres de 2026, amb premis pendents per als castells i per a les mascletaes disparades en la plaça Los Luceros. Enguany hi haurà un nou guanyador, ja que el triomfador de 2025, Germans Sirvent, no ha participat en esta edició.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  3. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  4. Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
  5. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  6. El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
  7. El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba 'esperando el informe
  8. Alicante avanza en el derribo de la guardería okupa de Altozano para construir una plaza pública

Mediterráneo clou les Fogueres d’Alacant amb l’últim castell de focs

Mediterráneo clou les Fogueres d’Alacant amb l’últim castell de focs

La V Carrera Solidaria "Ruta 091" de la Policía Nacional destinará los beneficios a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante

La V Carrera Solidaria "Ruta 091" de la Policía Nacional destinará los beneficios a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante

El restaurante con terraza de Alicante que se ha colado entre los tres mejores de España

El restaurante con terraza de Alicante que se ha colado entre los tres mejores de España

Confirmado por el BOE: la Seguridad Social pagará el 100% desde el primer día de baja a los trabajadores que donen órganos

Confirmado por el BOE: la Seguridad Social pagará el 100% desde el primer día de baja a los trabajadores que donen órganos

El Elche presenta su campaña de abonos para la 2026-2027: precios, fechas y cómo comprarlos

El Elche presenta su campaña de abonos para la 2026-2027: precios, fechas y cómo comprarlos

El PP de Alicante reactiva la oficina "antiaborto" con un contrato a dedo de 30.000 euros por exigencia de Vox

El PP de Alicante reactiva la oficina "antiaborto" con un contrato a dedo de 30.000 euros por exigencia de Vox
Tracking Pixel Contents