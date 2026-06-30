Tasques de rescat
Pugen a 19 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela; hi ha 131 desapareguts
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, manté en 12 la xifra de nacionals localitzats sota les runes
Redacció
La xifra d’espanyols que han mort en el doble terratrémol de Veneçuela ascendix ja a 19, segons l’actualització que ha fet este dimarts al migdia el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha rebaixat els desapareguts a 131 i ha mantingut en 12 els localitzats sota les runes.
Albares, que ha remés als mitjans un segon àudio després del que havia enviat a primera hora d’este matí, ha confirmat que demà dimecres eixirà cap a Veneçuela l’hospital de campanya de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) amb l’equip START, que s’unirà als esforços dels rescatistes espanyols del personal d’ajuda d’emergència de l’AECID que ja estan sobre el terreny des de fa uns quants dies. L’START és l’Equip Tècnic d’Ajuda i Resposta en Emergències, grup mèdic preparat per a desplegar-se en menys de 72 hores per a auxiliar en catàstrofes i crisis humanitàries.
El titular d’Exteriors, que ha traslladat el seu condol i solidaritat als familiars i amics de les víctimes, ha afirmat que Espanya continuarà mantenint, “per descomptat”, l’ajuda d’emergència i ajudant en la reconstrucció en el moment en què siga necessari l’hospital de campanya, tal com ha parlat amb el canceller veneçolà. “És una cosa absolutament fonamental a Veneçuela perquè les xifres de ferits també estan creixent de manera constant”, ha manifestat Albares, que ha afegit: “Espanya, el poble espanyol, el Govern d’Espanya estarà al costat del poble veneçolà tant de temps com siga necessari”.
Afers Exteriors insistix que totes les línies d’emergència consular, que es poden consultar en xarxes socials del Ministeri i de l’Ambaixada a Caracas, estan obertes i es demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzen.
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