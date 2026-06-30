Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Tasques de rescat

Pugen a 19 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela; hi ha 131 desapareguts

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, manté en 12 la xifra de nacionals localitzats sota les runes

Impactants imatges aèries d’edificis destrossats després dels terratrémols a Veneçuela

Impactants imatges aèries d’edificis destrossats després dels terratrémols a Veneçuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacció

Madrid

La xifra d’espanyols que han mort en el doble terratrémol de Veneçuela ascendix ja a 19, segons l’actualització que ha fet este dimarts al migdia el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha rebaixat els desapareguts a 131 i ha mantingut en 12 els localitzats sota les runes.

Albares, que ha remés als mitjans un segon àudio després del que havia enviat a primera hora d’este matí, ha confirmat que demà dimecres eixirà cap a Veneçuela l’hospital de campanya de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) amb l’equip START, que s’unirà als esforços dels rescatistes espanyols del personal d’ajuda d’emergència de l’AECID que ja estan sobre el terreny des de fa uns quants dies. L’START és l’Equip Tècnic d’Ajuda i Resposta en Emergències, grup mèdic preparat per a desplegar-se en menys de 72 hores per a auxiliar en catàstrofes i crisis humanitàries.

El titular d’Exteriors, que ha traslladat el seu condol i solidaritat als familiars i amics de les víctimes, ha afirmat que Espanya continuarà mantenint, “per descomptat”, l’ajuda d’emergència i ajudant en la reconstrucció en el moment en què siga necessari l’hospital de campanya, tal com ha parlat amb el canceller veneçolà. “És una cosa absolutament fonamental a Veneçuela perquè les xifres de ferits també estan creixent de manera constant”, ha manifestat Albares, que ha afegit: “Espanya, el poble espanyol, el Govern d’Espanya estarà al costat del poble veneçolà tant de temps com siga necessari”.

Noticias relacionadas

Afers Exteriors insistix que totes les línies d’emergència consular, que es poden consultar en xarxes socials del Ministeri i de l’Ambaixada a Caracas, estan obertes i es demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  3. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  4. Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
  5. Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
  6. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  7. El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
  8. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”

Los vecinos de Cabo Roig ganan el pulso al Ayuntamiento de Orihuela: se paraliza la cimentación de la mediana y habrá nuevo proyecto

Los vecinos de Cabo Roig ganan el pulso al Ayuntamiento de Orihuela: se paraliza la cimentación de la mediana y habrá nuevo proyecto

BBVA AM destina 96.000 euros a tres iniciativas con impacto en la Comunidad Valenciana

BBVA AM destina 96.000 euros a tres iniciativas con impacto en la Comunidad Valenciana

L’alacantina Alicia Garijo, premiada pels empresaris de les arts escèniques valencianes

L’alacantina Alicia Garijo, premiada pels empresaris de les arts escèniques valencianes

Junio termina con 25 muertes por calor en la provincia de Alicante, todas ellas en la última semana

Junio termina con 25 muertes por calor en la provincia de Alicante, todas ellas en la última semana

Así son las subidas de precios en los abonos del Elche para la temporada 2026-2027

Así son las subidas de precios en los abonos del Elche para la temporada 2026-2027

Verano dorado para los hoteleros alicantinos: alta ocupación y más caja a la vista

Verano dorado para los hoteleros alicantinos: alta ocupación y más caja a la vista

El árbol ideal para tener en casa: no levanta el suelo con sus raíces, soporta la sequía y dará frutas en verano

El árbol ideal para tener en casa: no levanta el suelo con sus raíces, soporta la sequía y dará frutas en verano

La Guàrdia Civil investiga una empresa del Comtat per comercialitzar mel ecològica que no complia la normativa

La Guàrdia Civil investiga una empresa del Comtat per comercialitzar mel ecològica que no complia la normativa
Tracking Pixel Contents