El Consorci Mare bonificarà 12.200 usuaris per usar la xarxa d’ecoparcs amb descomptes de fins a 100 euros en el rebut del fem
L’entitat destinarà uns 110.000 euros a descomptar als ciutadans més implicats un percentatge del seu rebut del fem
El Consorci Mare, l’entitat que tracta els residus de 52 municipis de la Marina Alta, la Baixa i el Campello, bonificarà un total de 12.213 ciutadans amb descomptes en el seu rebut del fem. Estos usuaris, registrats en el sistema informatitzat, han utilitzat la xarxa d’ecoparcs per a depositar els seus residus de la llar: ara, el Consorci els bonificarà amb descomptes de 5 a 100 euros en el seu rebut.
“Cal recompensar a qui ho fa bé, per això vam aprovar per unanimitat en l’última junta de govern destinar una partida de 110.000 euros a bonificar els usuaris registrats en el sistema que hagen utilitzat la xarxa d’ecoparcs per a depositar els seus residus”, explicava el president del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “M’agradaria animar tota la ciutadania dels nostres 52 municipis a registrar-se en el sistema: només han d’acudir a un dels nostres ecoparcs i instal·lar la nostra aplicació i així podran optar a una bonificació, alhora que ens ajuden a cuidar del medi ambient”.
Com són els 52 ajuntaments, i no el Consorci Mare, els qui reben el pagament del rebut dels residus, l’entitat donarà una subvenció i el llistat de persones que han de ser bonificades en cada municipi i haurà de ser cada ajuntament qui faça efectiu el descompte als seus habitants.
Els més implicats: més de 1.400 veïns bonificats al Campello
El municipi líder en total d’usuaris bonificats és el Campello, amb 1.408 usuaris que rebran este descompte. El seguix Altea, amb 621 veïns premiats, i tanca el podi Orba, amb 520 ciutadans bonificats. El seguix de prop Gata de Gorgos, que se situa en quarta posició, amb 519 usuaris que seran bonificats, i Xàbia, amb 482 veïns que rebran esta reducció en la seua taxa.
Els municipis més xicotets del Consorci Mare, al tindre menys habitants, són els que han assolit un percentatge més alt de ciutadania bonificada respecte al total de població. Tormos se situa el primer de la llista, amb un total de 196 veïns bonificats dels 323 empadronats: el 60,6 % de la seua població rebrà esta bonificació. El seguixen Sanet y Negrals, amb un 39,7 % de ciutadans bonificats; Sagra i la Vall d’Alcalà, els dos amb un 35 % de població que opta al descompte, i, finalment, Sella, amb un 31,72 %.
Com optar a la bonificació per l’ús dels ecoparcs?
Per a donar-se d’alta en el sistema d’ecoparcs, la ciutadania ha de descarregar l’aplicació mòbil Consorci MARE Actais Waste (disponible per a iOS i Android) i donar-se d’alta en el seu ecoparc més pròxim. Així, els usuaris podran portar un control dels residus aportats durant l’any.
Els ecoparcs mòbils visiten els 52 municipis del Consorci Mare regularment. L’horari i les ubicacions de les tres rutes es poden consultar en la pàgina web de la institució i en les seues xarxes socials (@consorcimare).