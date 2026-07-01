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Elx CF

L’Elx de Martín Anselmi comença a treballar…, sense cares noves

La plantilla franjaverda ha començat este dimecres les habituals proves físiques i mèdiques de pretemporada

Martín Anselmi fa la seua primera xarrada als jugadors de l’Elx

Martín Anselmi fa la seua primera xarrada als jugadors de l’Elx / Jesús Hernández/ECF

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David Marín

David Marín

Elx

39 dies després torna l’Elx. La plantilla franjaverda ha iniciat la pretemporada este dimecres, a primera hora del matí, amb les habituals proves físiques i mèdiques, sense cares noves en les seues files, encara que amb la novetat de l’entrenador, Martín Anselmi, que ha pogut conéixer els futbolistes, que ja estan sota les seues ordes.

Del 23 de maig, quan es va certificar la permanència en Primera Divisió a Girona, a l’1 de juliol. Més d’un mes de vacacions que van començar de manera turbulenta, amb el sorprenent adeu d’Eder Sarabia, i que van anar evolucionant fins a esta tornada al treball amb poques novetats, més enllà de la contractació d’Anselmi, la presentació de la campanya d’abonaments i la presentació del calendari de la temporada 2026-2027.

L’Elx ha tornat a treballar sense cares noves, ja que l’únic desconegut que torna de cessió, l’argentí Abiel Osorio, tardarà uns dies a incorporar-se als entrenaments, a causa de problemes burocràtics a l’hora de viatjar des de l’Argentina cap a Espanya. Un contratemps que s’afig al fet que fa mesos que està lesionat.

Les altres absències en el primer dia de treball han sigut les del mundialista Affengruber; el jove internacional espanyol Sangare, que està disputant l’Europeu sub-19, i dos jugadors que no entren en els plans de l’entitat malgrat tindre contracte en vigor, Diaby i Rafa Núñez. Els dos negocien la seua eixida de l’Elx i, de moment, no entrenaran amb el grup.

Pendents de Josan i Petrot

Tampoc s’han presentat en les instal·lacions del Martínez Valero ni Josan ni Léo Petrot, que van concloure el 30 de juny els seus contractes amb l’Elx i, de moment, no han renovat…, ni tampoc se’ls ha acomiadat a través de les xarxes socials, com sí que s’ha fet amb els cedits Pedrosa, Héctor Fort i Iñaki Peña. Les negociacions continuen obertes i des de l’entitat il·licitana, sobretot en el cas del crevillentí, es mostren optimistes de cara a una ràpida reincorporació.

Per tant, les úniques novetats de l’Elx respecte a l’equip que va acabar la passada temporada han sigut les de Barzic i Ali, que tornen de les seues cessions en la Cultural Leonesa i el Mirandés, respectivament, les dos en Segona Divisió i les dos amb el mateix desenllaç: descens a Primera RFEF malgrat comptar amb un notable protagonisme.

A més, el nou entrenador de l’Elx ha citat, per a esta pretemporada, set futbolistes del planter, a més d’Adam i Ali, ja assentats en la dinàmica del primer equip el curs passat, i d’Owen Bosch, que es preveu que assumisca el rol de tercer porter esta campanya. Els altres jóvens premiats són David Hernández, Alex Herráiz, Álvaro Miralles, Álvaro Padilla, Álex Sánchez, Nordin i Juan Piera.

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Anselmi, acompanyat pel director general de l’Elx, Pedro Schinocca, i el secretari tècnic, Pepe Contreras, ha oferit la seua primera xarrada, la de benvinguda, al grup de jugadors, encapçalat pels Pedro Bigas, Dituro, Germán Varela, Álvaro Rodríguez i companyia, que aniran completant durant els dos primers dies els pertinents exàmens físics i mèdics i que este mateix dijous tenen previst tocar pilota en el Díez Iborra.

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